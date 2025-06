Cancro e solidarietà. Sanitari in passerella per la prevenzione

Il prossimo lunedì, 23 giugno, sulla passerella del chiostro dell’ospedale Fatebenefratelli e oftalmico sfileranno gli operatori sanitari e sociosanitari con abiti di Antonio Marras per l’evento benefico WeBreast. I protagonisti della serata saranno proprio gli operatori sanitari coloro che con costanza ed impegno si prendono cura degli altri. Il dress code sarà il rosa, il colore diventato il simbolo internazionale della prevenzione del tumore al seno, che rappresenta circa il 30% di tutte le neoplasie che colpiscono la popolazione femminile, e che ancora nel 2024 si conferma il tumore più frequentemente diagnosticato in Italia, con oltre 53.600 casi.

L’iniziativa è promossa dall’intergruppo parlamentare ’Nuove Frontiere Terapeutiche nei Tumori della Mammella’ e da un gruppo di sostenitori sia pubblici che privati. "WeBreast nasce con l’obiettivo di portare il tema della prevenzione e della cura del cancro al seno all’interno di spazi non tradizionalmente deputati all’informazione sanitaria – ha dichiarato l’On. Simona Loizzo, presidente dell’Intergruppo parlamentare – È fondamentale riuscire a raggiungere ogni donna, in ogni contesto, per mantenere alta l’attenzione su una malattia che ancora oggi modifica il destino di migliaia di famiglie".

Grande soddisfazione da parte di Rosaria Iardino, presidente della fondazione The Bridge per la partecipazione, a titolo gratuito, di molte persone per l’organizzazione dell’evento. Oltre alla sofferenza di affrontare il tumore vi è anche la difficoltà di interagire con le altre persone, è di fondamentale importanza "rigenerarsi" nella malattia perché, a volte, ci si trova a percorrere una strada in solitario, per questo è necessario cambiare il modo di comunicare la prevenzione. Nasce così l’idea di un’iniziativa POP, fuori dagli schemi tradizionali con la scelta di una location insolita come quella di un ospedale pubblico.

La serata, realizzata con il patrocinio della regione Lombardia, comune di Milano, camera nazione della moda italiana, e con il supporto di numerosi sponsor, sarà allietata dalle melodie degli studenti della civica scuola di musica Claudio Abbado e dalla partecipazione di Velia Lalli e dalla Gialappa’s Band. Sarà presente anche uno spazio della Fondazione Bini ETS – L’Arca delle Code, con i suoi amici a quattro zampe. Nel corso della serata sarà assegnato il "Premio Screening Oncologico" alla struttura sanitaria regionale che si è distinta per il numero e la qualità degli screening oncologici effettuati a sottolineare l’importanza della diagnosi precoce, dove individuare la malattia nelle sue fasi iniziali può fare la differenza.

Sarà premiata l’ATS Montagna, che ha garantito la copertura più ampia di screening mammografici in proporzione alla popolazione femminile di riferimento. Il ricavato dell’evento sosterrà due eccellenze sanitarie lombarde, l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano con un dispositivo per lo scalp cooling, una tecnologia innovativa che aiuta a contrastare l’alopecia da chemioterapia e il reparto di senologia del Policlinico San Matteo di Pavia, con un sistema per la radiografia digitale intraoperatoria, strumento essenziale per eseguire mammografie in tempo reale durante gli interventi chirurgici, migliorando l’accuratezza delle operazioni e riducendo il rischio di recidive.