Conosci i benefici della canapa nei cosmetici?

La presenza della canapa nei cosmetici rientra nella cosiddetta ‘New Canapa Economy’, un mercato che anche in Italia vive da qualche anno una crescita esponenziale. I campi di canapa consentono di dare vita a una coltivazione innovativa che può essere impiegata non solo nel settore sanitario, ma anche in ambito gastronomico e nel comparto del beauty e della skincare.

Le origini della pianta di canapa

Quando parliamo di canapa nei cosmetici facciamo riferimento alla pianta Cannabis sativa, appartenente alle Cannabaceae e coltivata per la sua fibra o per i suoi semi commestibili. È originaria dell’Asia centrale. Alcuni reperti storici attestano la sua presenza in Cina già nel 4000 a.C..

Caratteristiche della Cannabis sativa

Da un punto di vista botanico la pianta della Cannabis sativa è caratterizzata da steli sottili perlopiù simili a canne. Le foglie presentano una forma palmata. I fiori sono piccoli, di colore giallo verdastro e formano grappoli ramificati e allungati. La fibra che se ne ricava, meno flessibile di quella del lino, per fare un esempio, è forte e resistente e può essere adoperata per realizzare corde, spaghi, filati, spugne artificiali e tessuti ruvidi.

Differenza tra canapa e cannabis

Spesso la Cannabis sativa tende a essere confusa con le piante di Cannabis che servono per la preparazione di droghe come marijuana e hashish. È vero che tutti e tre i prodotti relativi – canapa, marijuana e hashish – contengono un composto che si chiama tetraidrocannabinolo (THC), con effetti psicoattivi negli esseri umani, come spiegano anche gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (rilassamento, alterazioni percettive, euforia, solo per citarne alcuni). Ma la varietà di Cannabis coltivata per la canapa nei cosmetici o per uso alimentare ha solo piccole quantità di THC rispetto a quella coltivata per la produzione di marijuana o hashish.

Proprietà e benefici della canapa nei cosmetici

Sono numerose le proprietà della canapa nei cosmetici, preziose per la salute e il benessere dell’epidermide. I suoi benefici di tipo nutriente, rigenerante e antiossidante la rendono un ingrediente importante nelle formulazioni di molti prodotti. Si distinguono due tipologie principali: - olio di canapa, con proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, idratanti, emollienti ed elasticizzanti grazie agli acidi grassi Omega 3, 6 e 9 e di acido linoleico estratti dai suoi semi; - cannabidiolo (CBD), che svolge un’azione sebo-regolatrice, disinfiammante, lenitiva, ricavato da foglie e fiori della pianta in questione. Al netto del fatto che è sempre opportuno chiedere un parere al proprio dermatologo di fiducia, le creme e i prodotti con la canapa nel campo della skincare sarebbero consigliati soprattutto per le pelli secche e mature e quelle esposte intensamente al sole e agli agenti atmosferici per ripristinare l’equilibrio idro-lipidico e attenuare eventuali arrossamenti.

Una filiera a impatto zero

Quello che piace della canapa, tanto ai produttori quanto ai consumatori, è il fatto che legata a questa pianta c’è una filiera altamente sostenibile. La pianta stessa può crescere e svilupparsi senza l’utilizzo di sostanze chimiche e aggressive. Dunque cosmetici e prodotti che ne derivano, per il benessere e la bellezza, ma non solo, sono anche rispettosi dell’ambiente e vegan.