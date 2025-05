Campotosto. Sul lago l’incanto d’Abruzzo

Esiste un luogo sconosciuto ai più che assomiglia a un insolito e inaspettato angolo di Giappone nel centro Italia: le montagne alte sullo sfondo con le cime innevate per buona parte dell’anno, il blu intenso delle acque, il verde brillante della vegetazione tutto attorno e, a fare da cornice a questo quadro già sublime, rami ricoperti di fiori rosa. Ci troviamo nel Lago di Campotosto, una perla di rara bellezza nel contesto del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in Abruzzo. Ci sono tanti modi per scoprirlo, ma uno dei migliori è quello di percorrere il Cammino di San Giuseppe da Leonessa, che passa proprio di qua. Lo si può fare singolarmente, oppure nell’ambito di gite organizzate. Ad esempio, un gruppo è in partenza proprio nelle date dell’1 e 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica; il weekend prevede due tappe: da Capitignano a Campotosto il primo giorno, da Campotosto ad Amatrice il secondo. Ovviamente questo tratto non esaurisce l’intero Cammino, che potrà eventualmente essere scoperto anche nel corso delle successive gite organizzate il 19-20 luglio e il 6-7 settembre, ma di certo permette di vederne uno dei segmenti più belli, soprattutto da un punto di vista naturalistico.

Il Lago di Campotosto è il più grande bacino artificiale dell’Abruzzo e uno dei maggiori in Europa, posto a 1.313 metri di altitudine. Realizzato nel 1939 dallo sbarramento del Rio Fucino, il lago alimenta diverse centrali idroelettriche, mentre le sue acque limpide e i boschi circostanti ospitano un ricco ecosistema: qui nidificano anatre selvatiche, folaghe e svassi, inoltre tra i pesci si trovano il coregone e la trota fario. L’omonimo paese di Campotosto, con le frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli e Ortolano, offre scorci pittoreschi, mentre il lungolago si estende per ben 40 chilometri e collega Campotosto ai comuni di Capitignano e L’Aquila, dando la possibilità di svolgere trekking, ciclismo o equitazione, dal momento che ci troviamo nell’Ippovia del Gran Sasso.

Lungo il cammino e a pochi passi dal lago suggeriamo di fare una tappa presso La Fonte della Tessitura di Assunta Perilli, dove l’ambasciatrice nel mondo del Parco Nazionale custodisce un antico telaio appartenuto a sua nonna e grazie ad esso ha ridato vita alla tradizione della tessitura, molto sentita in passato nel territorio dei Monti della Laga. Nel corso dell’anno è possibile partecipare a corsi che permettono di provare le fasi della filatura e scoprire i segreti di quest’arte antica.

I visitatori possono completare l’esperienza acquistando un souvenir nella bottega ricavata in una piccola casetta in legno: maglioni, sciarpe, coperte, piccoli portachiavi, abiti di vario genere, oppure prodotti più complessi realizzati in collaborazione con aziende locali, come cappelli, borse, scarpe. Inoltre durante l’estate chi vuole può sperimentare le fasi più semplici della tessitura. Il piccolo borgo di Campotosto è rinomato anche per le tradizioni culinarie, a cominciare dalle Mortadelle di Campotosto, conosciute come Cojoni di Mulo, fino ai piatti a base di funghi porcini e coregone. Info su www.camminodisangiuseppedaleonessa.it