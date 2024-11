Campagna che passione. La natura sui cuscini

La storica stampa di Mantero 1902, ’La Campagna’, un’originale creazione della raccolta Mantero Collection, è la protagonista di una speciale ed esclusiva collezione di cuscini in twill di seta reinterpretati con i codici cromatici della nuova collezione Ditre Italia. Il motivo raffigurante la bellezza della natura al tramonto viene declinato in sei differenti varianti di colore provenienti dal catalogo dell’azienda di design. Presentata in esclusiva durante la Milano Design Week.