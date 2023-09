Cammino via social. L’esperienza verso Compostela di Gabriele Grassi

Si è alzato ogni mattina di buon’ora e si è messo in marcia, con il suo zaino in spalla, per percorrere il Cammino di Santiago de Compostela. Partito da Saint-Jean-Pied-de-Port, in Francia, il 12 agosto, è arrivato nella città galiziana il 9 settembre; 790 chilometri in totale, con una media di 27 al dì, salvo complicazioni e infortuni. Ma per Gabriele Grassi, imprenditore di Reggio Emilia della E80 Group, l’azienda di famiglia in cui è Digital Innovation and Communication Director, il Cammino è stato più di un itinerario turistico.

"L’ho scelto per iniziare un percorso di crescita personale che mi ha portato a esplorare me stesso", spiega come se stesse raccontando una favola. E in effetti forse un po’ lo è, con tanto di lieto fine: "Camminare tanto mi ha aiutato ad acquisire il distacco dal mondo ordinario – sottolinea – e a creare nuove connessioni, amicizie e relazioni". Ma Grassi non si limita ai ricordi. Su Instagram

( gabri_gg_guess ) è infatti possibile seguire le tappe del viaggio attraverso una serie di video. Grassi ha superato pure Santiago è arrivando, sempre a piedi, a Finisterre per guardare in faccia l’oceano.

Ma non è finita: a breve è in programma l’uscita di un’autobiografia abbinata al viaggio: "Il ricavato sarà devoluto in beneficenza", sottolinea Grassi. La frase che chiave sul retro del libro è: "Nella vita prima o poi l’oscurità ci tocca… Molti scappano da lei, altri l’abbracciano, ma solo pochi la usano come faro per illuminare la luce". Il luogo che l’ha colpito di più? "Astorga è magnifica (Castiglia e Leon), senza nulla togliere a Santiago". Poi rispolvera il titolo di un bel libro di Terzani: ’La fine è il mio inizio’. Il viaggio continuerà.

Giuseppe Di Matteo