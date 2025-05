’Cammini aperti’. Meraviglie da scoprire tra natura e storia

di Amalia Apicella

Viaggiare a piedi, con lo zaino in spalla e la testa che passo dopo passo si fa più leggera. Immersi nella natura, nella storia e nella spiritualità. Sabato 10 e domenica 11 maggio si potrà scegliere tra 27 percorsi di ’Cammini Aperti’ legati alla figura di San Francesco.

Un’edizione speciale, voluta dal Ministero del Turismo, durante la quale chiunque potrà avere un assaggio di cosa significhi percorrere un cammino. Gli itinerari – tutti gratuiti – sono lunghi al massimo 12 chilometri, ideali per una prima volta, in compagnia di una guida professionista che illustra i territori e condivide consigli preziosi sulla preparazione e le attrezzature necessarie.

Protagoniste l’Emilia-Romagna e le Marche insieme a Lazio, Toscana e Umbria e le escursioni si snoderanno lungo alcuni dei percorsi spirituali e naturalistici più affascinanti d’Italia: le Vie e i Cammini di San Francesco, le Vie e Cammini Lauretani e il cammino di San Benedetto. Scelta che si lega a eventi di grande rilievo, come il prossimo Giubileo, l’ottavo centenario del Cantico delle Creature e, nel 2026, l’anniversario della morte di San Francesco. L’Emilia-Romagna, inoltre, rientra tra le aperture straordinarie di cinque ‘gemme italiane’, nascoste nell’immenso patrimonio culturale e spirituale, che solitamente non sono visitabili dal pubblico.

Regione intrisa di storia, fede e tradizioni legate alla figura del Santo di Assisi, ospita alcuni tra i conventi francescani più affascinanti. Sarà proprio uno di questi, il convento francescano di Sant’Agata Feltria ad aprire eccezionalmente le sue porte con una speciale visita guidata. Tra gli itinerari previsti in regione, spicca un percorso ad anello lungo il Cammino di San Francesco, da Rimini a La Verna, nei pressi delle Balze di Verghereto: siamo nel cuore dell’Appennino tosco-romagnolo.

Le attività dispongono dell’apporto di realtà come Fish (Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie), il Club Alpino Italiano, Federtrek e Rete Nazionale delle Donne in Cammino per rendere tutti i cammini accessibili e sostenibili.

L’evento è patrocinato quest’anno dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e da Sport e Salute S.p.A., che contribuirà a rafforzare la promozione dell’evento con diverse azioni, tra cui figura l’invito di 5 ’leggende’ dello sport italiano, una per ogni Regione.

In Emilia Romagna protagonista sarà l’ex lottatore Andrea Minguzzi, campione olimpico a Pechino 2008, presente all’escursione dell’11 maggio tra Balze di Verghereto e il Monte Fumaiolo, mentre nelle Marche sarà l’ex ginnasta ritmica Anželika Savrajuk, plurimedagliata mondiale e bronzo olimpico a Londra 2012, che sarà presente l’11 maggio all’escursione da Muccia a Camerino.

È possibile scoprire i percorsi e le modalità di iscrizione su www.italia.it/it/viaggio-italiano/cammini-aperti