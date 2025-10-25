Cambio dell’ora, la storia del passaggio da quella legale a quella solare

Roma, 25 ottobre 2025 – Tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 si tornerà all’ora solare. Alle 3 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando alle 2. Il cambio segna la fine dell’ora legale, introdotta in primavera per prolungare la durata della luce nelle ore serali.

Il weekend segna sempre un cambiamento importante, che annuncia l’autunno e l’avvicinarsi della stagione invernale perché le giornate appariranno più corte, con il tramonto anticipato e un’ora di luce in più al mattino.

Le origini del cambio dell’ora

L’idea di spostare le lancette per risparmiare energia nasce nel XVIII secolo, quasi per scherzo. Benjamin Franklin, che allora viveva a Parigi come ambasciatore americano, pubblicò nel 1784 una lettera satirica sul Journal de Paris intitolata An Economical Project for Diminishing the Cost of Light. In quel testo, fingeva di scandalizzarsi nello scoprire che i parigini dormivano fino a tardi e “sprecavano” ore di luce naturale per poi accendere candele durante la notte.

Con tono ironico, proponeva misure “drastiche” per risparmiare energia: far suonare le campane all’alba, imporre tasse alle persiane chiuse e limitare la vendita di candele dopo una certa ora. Tutto era volutamente paradossale — una burla illuminista per ironizzare sull’uso inefficiente della luce e sulla pigrizia urbana.

Solo più di un secolo dopo l’idea fu ripresa sul serio, per motivi economici e industriali. In piena Prima guerra mondiale, spostare l’orario divenne un modo concreto per risparmiare combustibile e sfruttare meglio le ore di luce naturale. Germania e Regno Unito introdussero ufficialmente l’ora legale nel 1916 per ridurre i consumi energetici legati all’illuminazione artificiale. L’Italia fece lo stesso nello stesso anno, poi abbandonò e reintrodusse la misura più volte fino al 1966, quando il cambio dell’ora divenne stabile.

L’obiettivo del risparmio energetico

Lo scopo principale dell’ora legale era economico: sfruttare al massimo la luce naturale e ridurre l’uso di elettricità. Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica italiana, ogni anno l’ora legale permette un risparmio di circa 90 milioni di euro in bolletta e 200mila tonnellate di CO₂ in meno.

Tuttavia, negli ultimi anni l’impatto energetico si è ridotto, poiché il consumo elettrico dipende sempre più da altri fattori, come la climatizzazione e l’efficienza degli impianti.

Il dibattito in Europa

Nel 2018 la Commissione Europea ha proposto di abolire il cambio dell’ora, lasciando ai singoli Stati la scelta se mantenere l’ora solare o quella legale per tutto l’anno. Il voto del Parlamento europeo ha approvato l’idea, ma la decisione definitiva è stata rinviata.

La maggior parte dei Paesi, Italia compresa, ha scelto di mantenere il sistema attuale in attesa di un accordo comune, per evitare disallineamenti negli orari commerciali e nei trasporti.

Curiosità dal mondo

Non tutti i Paesi adottano il cambio dell’ora. Negli Stati Uniti è applicato quasi ovunque, ma non in Arizona e Hawaii. In Giappone, Cina e India è stata sperimentata in passato, ma non è attualmente in uso.

Al contrario, in Islanda non ce n’è bisogno: la luce varia così tanto durante l’anno che spostare le lancette avrebbe poco senso.

Un’abitudine che divide

Il cambio dell’ora continua a dividere sostenitori e contrari. Da un lato, c’è chi lo considera una tradizione utile, legata al ritmo delle stagioni e alla possibilità di godere di giornate più luminose in estate. Dall’altro, c’è chi lo percepisce come un fastidio, soprattutto per gli effetti sul sonno e sul ritmo biologico. Il fenomeno intreccia diversi fattori e appare una consuetudine su cui è difficile prendere posizione perché riguarda la nostra percezione del tempo e delle stagioni, profondamente connessa al modo in cui viviamo la giornata durante i diversi momenti dell’anno.