Dopo l’introduzione dell’anagrafe digitale e la possibilità di scaricare online numerosi certificati come quello di nascita, di cittadinanza e di stato civile, arriva un’altra importante novità per la digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana. Dal primo febbraio, infatti, sarà possibile richiedere – al momento per un numero limitato di comuni – il cambio di residenza direttamente online tramite il portale dell’ANPR e utilizzando uno tra SPID, carta di identità elettronica e CNS, la carta nazionale dei servizi. Tra i municipi già pronti ci sono Bologna, Firenze, Bari, Venezia e altri capoluoghi di provincia.



Il cambio di residenza si fa online

Il cambio di residenza si può chiedere da casa, tramite pc e smartphone, senza fare lunghe file negli uffici comunali e in pochi e veloci click. La digitalizzazione del nostro Paese fa un altro passo in avanti e dopo la creazione dell’anagrafe digitale ora permette ai cittadini di alcuni comuni italiani (saranno 31 per il momento ma tutta Italia sarà coperta) di richiedere il cambio di residenza online. La procedura è semplice. Basterà collegarsi al portale dell’anagrafe digitale, fare il login utilizzando lo SPID, la carta di identità elettronica o la CNS e poi compilare la dichiarazione anagrafica con le indicazioni richieste nella propria area personale del sito.

Il cambio di residenza, al momento, può essere richiesto da qualsiasi comune italiano o estero (per i cittadini iscritti all’Aire, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) verso uno dei municipi appartenenti alla lista di quelli in cui il servizio è già disponibile.



La lista dei comuni in cui il servizio è già attivo

Come detto, sono 31 i comuni italiani in cui è già possibile richiedere il cambio di residenza online. La lista comprende, in ordine alfabetico: Alessandria, Altamura, Bagnacavallo, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Carbonia, Castel San Pietro Terme, Cesena, Cuneo, Firenze, Forlì, Laives, Latina, Lecco, Lierna, Livorno, Oristano, Pesaro, Potenza, Prato, Rosignano Marittimo, San Lazzaro di Savena, San Severino Marche, Teramo, Trani, Treia, Trento, Valsamoggia, Venezia.





© Riproduzione riservata