Cambio dell’ora: il premier spagnolo Pedro Sánchez chiede l’abolizione all’Europa

Roma, 24 ottobre 2025 – In un breve video pubblicato nei giorni scorsi, il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato che “cambiare l’ora due volte all’anno ormai non ha più senso” e ha annunciato che la Spagna presenterà ufficialmente all’Unione Europea una proposta per abolire il cambio stagionale dell’ora.

Il premier ha sottolineato che, secondo i sondaggi interni, una larga parte dei cittadini spagnoli si dichiara favorevole alla misura. La decisione potrebbe diventare operativa già dal 2026. Tuttavia, il dibattito sul cambio dell’ora non è così lineare e per molti, oltre a un’eventuale abolizione, resterebbe da decidere anche quale orario adottare come definitivo.

La richiesta di Madrid e il quadro europeo

Pedro Sánchez ha espresso la volontà che la Spagna faccia da traino per un cambio di paradigma a livello europeo: abbandonare l’abitudine di spostare le lancette in primavera e in autunno, optando per un orario stabile tutto l’anno.

Il governo spagnolo sostiene che l’attuale sistema “apenas ayuda a ahorrar energia” – cioè quasi nulla nell’effetto risparmio energetico – e che invece produce disagi per la salute e il ritmo biologico dei cittadini. Parallelamente, l’Unione Europea già in passato ha sondato la questione. Nel 2018 la Commissione europea ha raccolto una consultazione pubblica e nel 2019 il Parlamento ha votato favorevolmente per l’eliminazione del cambio d’ora.

Tuttavia, l’attuazione è stata rinviata perché serviva l’accordo unanime degli Stati membri. Attualmente la proposta spagnola rilancia il dibattito in vista di una decisione che potrebbe arrivare tra il 2026 e il 2027.

I pro e i contro del cambiamento

Tra i vantaggi evocati da Madrid c’è la maggiore coerenza dei ritmi umani: eliminare lo spostamento dell’ora significa non costringere il corpo umano a un “jet lag” domestico due volte l’anno, contribuire alla stabilità del sonno e potenzialmente ridurre problemi legati a salute mentale, ritmi circadiani e produttività. Alcuni studi e rappresentanti politici in Spagna sottolineano che l’effetto sul risparmio energetico è ormai marginale e che i disagi del cambio d’ora sembrano pesare di più.

Dall’altro lato, esistono argomenti cautelativi: la sincronizzazione tra Paesi vicini, soprattutto nell’Unione europea, può risultare complessa nel caso in cui alcuni Paesi adottassero orari differenti.

I settori industriali, dei trasporti e dei servizi richiedono armonizzazione per evitare disallineamenti di orario che potrebbero generare costi organizzativi. Inoltre, scegliere quale orario fisso adottare rappresenta un’ulteriore questione, decisione delicata: legale/estivo oppure solare/invernale? Ogni opzione comporta conseguenze nella luce del mattino, nel tramonto e nelle consuetudini sociali.

La curiosità spagnola: un fuso orario “sbagliato” per motivi storici

La questione spagnola presenta una curiosità storica affascinante. Geograficamente, la Spagna peninsulare si trova su meridiani di Greenwich (UTC 0) che suggerirebbero il fuso orario del Portogallo.

Tuttavia, dal 16 marzo 1940 il regime di Francisco Franco impose il passaggio all’ora dell’Europa centrale (UTC +1) come segno di allineamento politico con la Germania nazista. Lo spostamento non è mai stato completamente revocato e tuttora la Spagna vive con una discrepanza tra “ora solare reale” e “ora ufficiale”, che influisce su quando sorge e tramonta il sole rispetto al calendario sociale. L’anomalia spesso è citata come una delle ragioni del tipico stile di vita spagnolo, come l’abitudine dei pranzi alle 14 o delle cene alle 22.

Perché ora il tema torna al centro?

La proposta di Madrid arriva in un momento in cui il dibattito europeo sul cambio d’ora è più vivo che mai. Da un lato c’è una crescente percezione che i motivi originari (risparmio energetico durante guerre o crisi petrolifere) siano oggi meno convincenti. Dall’altro si amplifica l’attenzione ai ritmi biologici, al benessere e alla qualità della vita.

In Spagna la sensibilità pubblica sembra orientarsi verso l’eliminazione del doppio cambio annuale: fonti governative citano che “due spagnoli su tre” sarebbero favorevoli. Tuttavia, l’attuazione potrebbe non essere così semplice.