Cambio armadio, come organizzarlo in modo semplice e divertente

Roma, 27 settembre 2023 – L'autunno è arrivato e bisogna dedicarsi al cambio armadio. Le giornate si accorciano e le temperature scendono: è ora di dire addio per qualche mese ai capi leggeri e dare il benvenuto a quelli più pesanti.

Spesso il cambio armadio può sembrare una fonte di stress ed è un compito temuto e rinviato finché possibile, tuttavia, se lo si fa in un momento buono, con l’atteggiamento giusto e mettendo in pratica qualche accorgimento, può essere più semplice e veloce di quel che si pensi e rivelarsi un’attività soddisfacente, con la possibilità, perché no, di guadagnare anche qualche soldo extra.

Igiene

Inizia svuotando completamente il tuo armadio. È importante pulirlo attentamente, soprattutto negli angoli più nascosti, per prevenire le infestazioni di tarme. Non è necessario utilizzare per forza prodotti disinfettanti. Basta uno sgrassatore o un detergente multiuso diluito in acqua tiepida o una soluzione di acqua e aceto. Assicurati che l'armadio sia ben asciutto prima di rimetterci i vestiti e, durante l'anno, lascia le ante aperte per farlo arieggiare almeno una volta a settimana.

Lavaggio

Dopo aver pulito l'armadio, è ora di occuparti dei tuoi vestiti. Prima di tutto, separa quelli che devono essere lavati da quelli che hanno solo bisogno di essere rinfrescati. Segui attentamente le istruzioni riportate sulle etichette dei capi quando li lavi e usa il detersivo adatto. Dopo averli stirati, assicurati che i vestiti siano completamente asciutti prima di riporli nell'armadio. L'umidità può attirare le tarme e causare cattivi odori. Se i vestiti hanno solo bisogno di prendere aria fresca, lasciali all'aperto per qualche ora dopo aver svuotato le tasche.

Contenitori

Prima di riporre gli indumenti nell'armadio, assicurati di stirarli bene. Puoi anche piegarli con cura per risparmiare spazio. Mantieni un ordine visivo nel tuo guardaroba, riflettendo così un senso di ordine anche nella tua mente. È consigliabile riporre i vestiti in contenitori chiusi per proteggerli da parassiti, polvere e luce. Puoi utilizzare scatole di cartone, buste di plastica sigillate o sacchetti sottovuoto appositi. Per gli abiti da appendere, cerca custodie appositamente progettate per questo scopo, evitando quelli di plastica da tintoria. Qualunque prodotto antitarme tu scelga, non metterlo mai a contatto diretto con i vestiti. Fai attenzione, inoltre, se hai animali domestici.

Scarpe

Le calzature meritano un trattamento speciale. Le scarpe in pelle possono essere lucidate e riposte nelle scatole con i lacci sistemati. Assicurati anche di curare le suole delle scarpe, e se necessario, falle sistemare prima di riporle. Pulisci a fondo la tua scarpiera, passando prima l'aspirapolvere e poi un detergente. Quando fai il cambio delle scarpe, usa dei guanti o lavati bene le mani dopo aver finito.

Via il superfluo

Approfitta del cambio armadio per eliminare ciò che non hai indossato nell’ultimo anno, ciò che non ti sta bene o ciò che non è più in buone condizioni. Liberatene senza esitazioni. Proverai una sensazione di leggerezza e in questo modo, idealmente, farai spazio al nuovo, non solo nel guardaroba, ma anche nella tua vita. Puoi anche scambiare o vendere gli abiti superflui, con mercatini per le amiche o tramite piattaforme e app apposite come Vinted e Vestiaire Collective.