L’arte del calisthenics: come allenarsi usando tutto il proprio corpo

Che cos’hanno in comune Bruce Lee e Lorella Cuccarini, o Jury Chechi e Jamie Foxx? La pratica del calisthenics, cioè l'arte di usare attivamente a 360 gradi il proprio corpo durante l’allenamento per rafforzarlo e svilupparlo in modo armonioso. In esso rientrano diverse discipline, che possono spaziare dal training militare alla preparazione per la ginnastica ritmica. Si suggerisce comunque di rivolgersi a un personal trainer qualificato che possa mettere a punto per voi un allenamento personalizzato.

Un metodo antico

Il termine calisthenics (nella forma estesa, calisthenics exercises) comprende due parole greche: kalós, che vuol dire bello, e sthenós, forza. Con questo metodo si impara a utilizzare il proprio fisico come se fosse esso stesso un attrezzo ginnico, al pari di altri strumenti che si possono adoperare per alcuni esercizi di resistenza e potenziamento, come anelli, sbarre, fasce e bande elastiche. La sua nascita risale all’antica Grecia. Questa pratica era nota agli eserciti di Alessandro Magno e anche agli Spartani che affrontarono la battaglia delle Termopili. Del resto, come accade anche oggi, il metodo dà a un atleta una preparazione completa. Negli anni Duemila è tornato alla ribalta soprattutto in ambito urbano e metropolitano, a partire da alcune aree outdoor di New York, negli Stati Uniti, attrezzate per il training individuale e collettivo.

In che cosa consiste la disciplina

Il calisthenics comprende: - esercizi di riscaldamento a corpo libero, dallo slancio delle braccia in alto all’esecuzione di alcuni saltelli, solo per fare un paio di esempi; - esercizi di resistenza, come trazioni alla sbarra e piegamenti sulle braccia. I vari movimenti vengono eseguiti secondo differenti ritmi e in base a diversi livelli di intensità. Ci si può allenare all’aperto, nei parchi attrezzati, in palestra o anche in casa. La frequenza del training può essere anche quotidiana, ma dipende dal grado di preparazione di ciascuno. I principianti possono iniziare con 2-3 volte alla settimana per poi arrivare a 5-6 sessioni in 7 giorni. I workout che rientrano in questa attività sportiva sono di due tipi, dinamici e statici. Nel primo caso ci si focalizza soprattutto su alcune serie di esercizi che devono essere ripetuti diverse volte. Nel secondo, invece, l’obiettivo è quello di tentare di mantenere una certa posizione il più a lungo possibile, come se in quel frangente il tempo si fermasse. La parola d’ordine, comunque, è progressione graduale: si inizia a misurarsi con posizioni semplici e si passa poi gradatamente a quelle più difficili.

Benefici

Il calisthenics viene apprezzato in quanto è una disciplina completa e varia, che permette di potenziare diverse qualità. Ecco alcuni dei benefici che comporta: - miglioramento della coordinazione; - maggiore flessibilità; - maggior equilibrio; - migliore mobilità articolare; - maggiore elasticità; - aumento della coordinazione.

Pro e contro

Il calisthenics è relativamente economico e adatto alla maggior parte delle tasche: come abbiamo visto, infatti, non richiede una particolare attrezzatura. Volendo si potrebbe fare tutto quanto solo a corpo libero. E gli strumenti indicati per alcuni esercizi ginnici sono comunque poco onerosi. Ci si può allenare anche in gruppo, il che favorisce la socializzazione e la condivisione. Non stiamo parlando di uno sport adatto proprio a tutti, né si può praticare ovunque o sempre (col maltempo, per esempio, gli allenamenti outdoor possono essere faticosi e impegnativi). Un altro aspetto da considerare è che talvolta questo metodo tende a concentrarsi di più sul potenziamento muscolare della parte superiore del corpo (tronco, addome, schiena) rispetto a quello delle gambe. In alcuni casi è richiesta una notevole intensità: bisogna mettere in conto un tempo di recupero adeguato.