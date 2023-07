Caldo record da tre giorni, gli scienziati: “Le temperature saliranno ancora”. Allarme Onu: “Situazione fuori controllo”

Roma, 7 luglio 2023 - Tre giornate consecutive di caldo record e l'Onu lancia un drammatico allarme: il cambiamento climatico è "fuori controllo". Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite avverte: "Se continuiamo a ritardare le misure essenziali che sono necessarie, penso che ci stiamo dirigendo verso una situazione catastrofica, come dimostrano gli ultimi due record di temperatura".

Caldo a suon di record

Le temperature sono schizzate già dal 3 luglio, primo giorno a superare i 17°C Celsius al mondo, per poi esplodere il 6 luglio, giornata segnalata come un'anomalia per essere la più calda di sempre su scala mondiale, con una media di +1,02 grado rispetto alla norma per quella data. Quindi un inizio luglio bollente, che arriva da un giugno segnalato dall'osservatorio europeo Copernicus come il più caldo di sempre a livello globale, con poco più di 0,5 gradi al di sopra della media 1991-2020, e oltre il precedente primato del giugno 2019.

Caldo record nel mondo

Non si attenuerà

Inoltre il maledetto record potrebbe continuare ed arrivare a una settimana consecutiva con temperature proibitive, con una media terrestre di 17,23 gradi Celsius. Per quanto riguarda l'Italia il fine settimana conferma la tendenza con l'effetto del potente anticiclone tropicale Cerbero che dal deserto del Sahara che investirà la Penisola, come afferma Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it: "Nei prossimi giorni l'anticiclone Cerbero farà schizzare le temperature massime fino ad oltre 43°C sulle Isole Maggiori. Cerbero inizierà a influenzare l'Italia già da oggi portando condizioni di tempo ampiamente soleggiato su tutte le regioni".

In Italia anche più di 40°C

Domenica 9 luglio i termometri schizzeranno con punte di 35-36°C a Nord, come a Bologna, Padova, Milano, al Centro, fino a 36-37°C a Roma e Firenze, e a Sud con i + 40°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. E la prossima settimana aumenteranno ancora: tra lunedì 10 e mercoledì 12 di giorno si potranno toccare i 47-48°C in Sardegna e 45°C in Sicilia, 36-38°C al Centro-Nord. La seconda ondata di calore di inizio estate può candidarsi ad essere una delle più potenti mai avvenute in Italia, scrive Sanò.

Allarme oceani

Ma a preoccupare maggiormente i ricercatori di Copernicus, e non solo, sono le temperature degli oceani, al livello più alto dal 1991, spinte da tre mesi da primato. La causa è l'estrema ondata di caldo marino che ha investito l'Oceano Atlantico settentrionale in un'area molto vasta, tanto che a giugno copriva circa il 40% degli oceani del mondo.