Caldi, tenui, accoglienti. I colori della casa che ci fanno star bene

di Giulia CanginiLe tendenze rappresentano da sempre la manifestazione dei bisogni e dei pensieri delle persone. In vista dell’inverno e della conseguente ricerca di calore, la casa prende ancora di più le sembianze di un rifugio dal mondo esterno. L’ambiente domestico, per darci la giusta percezione di accoglienza e comfort, in questo avvio di stagione autunnale si tinge di toni neutri e caldi, riassunti bene nel codice colore del Mocha Mousse dettato da Pantone come cromia dell’anno. Una tonalità che richiama i piaceri caldi e avvolgenti del caffè e del cioccolato.

Oltre alle sfumature di marrone, nella palette di colori di questa stagione abbiamo anche il verde che in tutte le sue gradazioni lo troviamo sulle piastrelle di Marazzi: da quella più brillante della giada a quella mimetica dell’oliva; dal grigio verde del muschio alla tonalità polverosa della salvia. Un colore che richiama tradizionalmente la natura e che trasmette serenità e quiete a chi ne è circondato. Il concetto di natura emerge anche dai materiali utilizzati in questo periodo.

Sono principalmente naturali come il legno, materiale che per esempio ricorre nella casa progettata dall’architetto Hannes Peer sia nei pavimenti posato a terra a spina di pesce sia nei mobili. Poi c’è il rattan, negli arredi come dettaglio decorativo, la pietra, che nobilita il design di tavolini e lampade e il marmo, per dare un tocco scultoreo e di lusso discreto. In questa stagione, oltre ai materiali naturali che nascono già sostenibili, emergono altri elementi comunque ecologici e riciclabili.

Per esempio il grès trova molteplici applicazioni tra pavimento, pareti o come top dei lavandini nei bagni nel caso di Scavolini e l’acciaio sia in elementi architettonici, come ringhiere e scaffalature a vista, che in complementi d’arredo. Per quanto riguarda le finiture, le tendenze sono due e opposte tra loro. Da un lato abbiamo dettagli lucidi che tendono all’effetto glossy, come la ceramica smaltata e il marmo brillante. Dall’altro lato si tende a un mood più retrò dettato da finiture più opache, spesso in bronzo e dall’utilizzo di piastrelle vintage e di pelle invecchiata.

L’amalgamarsi di elementi così diversi tra loro porta a un armonioso punto d’incontro che dona all’ambiente un carattere moderno, ma con un richiamo al passato. Infatti lo stile più in voga oggi coniuga la modernità, espressa attraverso l’innovazione nei materiali e nel design, con elementi storici consolidati richiamati dall’artigianato. In questo modo, le abitazioni diventano specchio del savoir-faire italiano, unendo la fierezza della tradizione tramandata al coraggio dell’innovazione contemporanea.

In questa sorta di connubio tra passato e futuro lo spazio abitativo trasmette armonia e sicurezza tramite uno stile minimal, che si rispecchia sia nella lampada Arco dei fratelli Castiglioni sia nella sedia Caratos accompagnata da Max tavolo tondo di Antonio Citterio. Un linguaggio di linee morbide, volumi organici e curve dal’eleganza senza tempo.