Calcutta, nuovo album in Asmr su Youtube

Calcutta stupisce tutti. Ancora una volta. E presenta il nuovo album, 'Relax', con un video Youtube in Asmr. In che senso? Proprio in quello che sembra: i testi delle canzoni del nuovo disco di Calcutta sono disponibili, anzi declamati, tutti sul canale Youtube di Bomba Dischi. L’album esce il 20 ottobre, ma si può già preordinare.

Protagonista del video non è Edoardo D'Erme da Latina, ovvero Calcutta appunto, ma una delle voci (e dei volti) più note del mondo Asmr italiano. Nota appunto su Youtube come Sara J Asmr.

In cosa consiste però questa tecnica? In sostanza l'Asmr è una sorta di sussurro, è soprattutto una tecnica di rilassamento che ha preso molto piede in Italia negli ultimi anni anche fra i giovanissimi. Chi pratica l'Asmr usufruisce di particolari tipi di frequenze che all'orecchio umano possono dare fastidio ad alcuni soggetti oppure risultare particolarmente concilianti per il sonno e il relax di altri individui.

E infatti l'Asmr è utilizzato molto proprio per il rilassamento prima di addormentarsi. Molte persone si addormentano proprio con le voci, ma anche i rumori, di questi Youtuber. Già, perché non si tratta soltanto di voci, ma anche di rumori, sussurri e suoni di vario genere che vengono utilizzati proprio per il rilassamento.