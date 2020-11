Un affascinante percorso attende gli appassionati di trekking, e già il nome dice tutto: il Kalabria Coast to Coast collega le spiagge dello Ionio a quelle del Tirreno, attraversando il punto più stretto della regione.





La Calabria a piedi da un mare all'altro

Le cose da sapere prima di partire

Il punto di partenza è fissato a Petrizzi, sulla Costa degli Aranci. Da lìe si scavalla fino a raggiungere il borgo di Pizzo, abbarbicato su uno sperone che domina l'inizio della Costa degli Dei. La camminata si snoda fra uliveti, campi, boschi e oasi naturalistiche regalando un'alternanza di panorami dolci e selvatici, e tocca i borghi di Petrizzi, San Vito sullo Ionio e Monterosso Calabro. Il Coast to Coastda percorrere idealmente in altrettanti giorni. La difficoltà su assesta su un livello medio nella prima e nell'ultima tratta e medio-alto in quella centrale, la più lunga e con dislivello maggiore. Il cammino va quindi affrontato con prudenza ed è consigliabile a trekker con un buon allenamento.Il sito ufficiale del Coast to Coast è ricco di informazioni esaurienti per partire preparati al meglio.ed è possibile scaricare le mappe GPS in formato GPX e KML, utili per integrare la carta topografica (indispensabile). Il sito fornisce anche una lista di indirizzi (hotel, agriturismi e B&B) per organizzare i pernottamenti e permette di registrarsi indicando il check in e il check out del cammino., che mette a disposizione i contatti diretti ai referenti delle varie zone.