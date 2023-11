Caffè macinato o cialde. Con la Smeg ECF02 l’espresso è di design

La nuova macchina da caffè espresso ECF02 amplia la gamma Smeg e conferma la vocazione nella produzione di elettrodomestici Made in Italy con la collaborazione di designer di fama internazionale. La ECF02 permette di godere dell’aroma intenso di un vero espresso erogato nel comfort della propria cucina, mentre la lancia vapore consente di ottenere una schiuma di latte cremosa e avvolgente.

L’estetica non trascura la funzionalità: la macchina per caffè ECF02 è dotata di un pannello di controllo con doppio menu che permette di selezionare 4 funzioni espresso in base ai propri gusti. Con la lancia vapore è possibile creare facilmente una schiuma latte ricca e cremosa, perfetta per il cappuccino, il flat white e il latte macchiato.

La macchina caffè ECF02 è adatta sia al caffè macinato che alle cialde di carta, grazie al portafiltro in acciaio inox. Il sistema di riscaldamento Thermoblock, inoltre, garantisce tempi rapidi di preparazione della macchina ed un controllo preciso della temperatura dell’acqua per l’erogazione del caffè. Con una pressione di 15Bar, la nuova macchina da caffè Smeg ECF02 promette i migliori risultati per un eccellente Espresso.

La ECF02 è disponibile in sei colorazioni: dalle tenui azzurra, verde pastello e crema d’ispirazione retrò alle intramontabili rosso, nero e bianco. Con questo oggetto di design dunque, non solo è possibile gustare a casa un caffè buono come al bar, ma anche arredare la cucina. ECF02 è frutto della collaborazione con lo studio deepdesign® di Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti.