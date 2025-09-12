Cadono le foglie fioriscono le mostre. La città si accende. Tra storia e cultura

Cadono le foglie, fioriscono le mostre. A Brescia, la seconda parte della diciannovesima edizione di arte contemporanea ’Meccaniche della Meraviglia’: al Bunkervik, rifugio antiaereo anni Quaranta in via Odorici, fino al 28 settembre (mercoledì-domenica, ore 15-19, ingresso libero, 20 persone per volta), We don’t end è la performance audio immersiva del sound artist e musicista Luca Formentini; sempre fino al 28 settembre (pure mercoledì-domenica, ore 15-19), nelle sale neoclassiche del MO.CA (Centro per le Nuove Culture) in via Moretto 78, Lotophagie-Atto primo è la mostra personale di Luca Caccioni ispirata ai mangiatori di loto dell’Odissea; dal 26 settembre al 25 ottobre, nello straordinario Sottotetto di Palazzo della Loggia, solo su prenotazione, Cotidie tradere della romena Marion Baruch.

Alla Pinacoteca Tosio Martinengo, 18 settembre-15 febbraio 2026, Matthias Stom. Un caravaggesco nelle collezioni lombarde, mostra dossier dedicata al fiammingo misterioso maestro di notturni seguace di Caravaggio, riunisce il suo intero patrimonio pittorico conservato nella regione, dove ha avuto grande fortuna collezionistica (in foto, ’Incredulità di San Tommaso’).