Bvlgari in mostra “Serpenti“ nasce gioiello. E a Firenze rinasce borsa

Si è spento ieri, nella sua abitazione a Roma, Francesco Trapani, 68 anni. Discendente della famiglia Bulgari, è stato l’amministratore delegato che per tre decenni ha trasformato una grande Maison di gioielli in un player globale del lusso, avviando dagli anni Ottanta la diversificazione in orologeria, fragranze, pelletteria e hôtellerie, portando Bvlgari in Borsa nel 1995 e accompagnandone poi l’ingresso in Lvmh nel 2011. Una vita spesa per far crescere un marchio senza snaturarlo, unendo ambizione e disciplina.

Ed è con la stessa misura che, quasi in contrappunto, a Firenze, al Giardino Corsini, sotto la Loggia del Buontalenti, si inaugura “Artigianato e Palazzo“, aperto fino a domenica. Qui Bvlgari è il protagonista della “Mostra Principe” con “Icone da indossare: quando l’accessorio diventa racconto“: una esposizione-manifesto che parla di durata, lusso, materiali pregiati. Il caso fa coincidere un addio e un’apertura, come se la città ricordasse che impresa e artigianato sono due capitoli dello stesso romanzo. Da un lato l’eredità industriale di Trapani; dall’altro la direzione creativa degli Accessori affidata dal 2024 a Mary Katrantzou, prima nella storia della Maison: il segno di un lessico che dalla gioielleria migra alla pelle senza perdere gravità. La designer greca – radici comuni con il fondatore Sotirio Bulgari – ha assunto il compito di trasformare l’uso in linguaggio, orchestrando a Firenze un dialogo serrato con l’archivio romano.

Se il gioiello è l’opera, la borsa ne è il piedistallo in movimento, con chiusure, catene, smalti che obbediscono alla stessa logica della pietra. La grammatica dell’accessorio nasce qui, in piena città, "a pochi chilometri da Ponte Vecchio" dove i mestieri sono lingua madre. La Maison oggi indica il distretto della pelletteria fiorentina come uno dei suoi poli di eccellenza. In un ex opificio tessile lungo l’Arno, un atelier ospita una comunità di artigiani (per i devoti delle cifre: l’atelier conta circa 100 artigiani e quattro aree produttive toscane) che costruiscono le forme con tempi da liuteria: taglio, montaggio, rifinizione, controllo.

È qui che una chiusura “Serpenti“ si scolpisce come un castone; qui la pelle impara la stessa disciplina del colore che ha reso celebre la gioielleria romana. Parlare di "fatto a mano" non è nostalgia. È un metodo. Un pensiero che rimbalza da un banco all’altro, nella non tolleranza di un millimetro, nel ripasso ton sur ton di una costa, nella scelta di una finitura metallica che deve suonare come un accordo giusto. La testina smaltata che morde la patta non è semplice decoro: è una metafora di metamorfosi. “Serpenti“ nasce gioiello e rinasce borsa; la funzione si fa segnale, il segnale stile. Se ci si concede un azzardo proustiano, la madeleine della pelletteria è l’odore del cuoio appena scartato e quel clic asciutto della chiusura: memoria immediata del tempo che torna uguale e conforta.

La XXXI edizione – inaugurata trent’anni fa dalla principessa Corsini e dall’esperto di comunicazione Neri Torrigiani – mette a fuoco la dimensione della manualità. La collettiva “MACRO”, a cura di Cosimo Bonciani, invita tredici maestri a ingrandire una loro opera, mutandone funzione e sguardo; all’ingresso, un paio di gambe giganti trasforma i visitatori in lillipuziani ironici. Nel Giardino, l’opera site-specific Delizia di Edoardo Piermattei impasta barocco e pasticceria con un cemento trattato come crema Chantilly: materia seria che si fa frivola, finalmente. Non mancano gli assi portanti: l’area “Next Generation” per gli under 35, il nuovo format Artigiani Golosi con Mercato Centrale. Starhotels conferma la presenza in mostra con “La Grande Bellezza – The Dream Factory”, un progetto di mecenatismo che sostiene i mestieri d’arte e li porta dove l’ospitalità è esperienza materiale, non solo retorica. Anche questo è “saper fare”: far sentire a casa chi entra.

Se l’apertura di oggi porta con sé l’ombra discreta dell’addio a Francesco Trapani, il modo migliore per salutarlo è guardare da vicino ciò che aveva imparato a tenere insieme: creatività e industria, archivio e futuro, mano e management. A Palazzo Corsini questa sintassi diventa visibile e il serpente – più che tentare – suggerisce una regola semplice del lusso vero: non la quantità, ma la precisione.