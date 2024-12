Butter Nails, il trend virale per la manicure di Capodanno

La manicure perfetta per far risaltare un anello di fidanzamento nuovo di zecca segue una regola chiave: deve valorizzare il monile senza rubare la scena. Sarà per questo che, quando di recente Selena Gomez ha annunciato il fidanzamento con il cantante, rapper e produttore Benny Blanco, ha fatto una scelta ben precisa che è già diventata un trend virale da seguire per inaugurare il 2025 con stile: quella delle Butter Nails, le unghie color burro, chiare e luminose.

Color burro

Nel post condiviso su Instagram da Gomez, l'attenzione, ovviamente, è tutta per il suo splendido anello con diamante taglio marquise. Tuttavia, le beauty addicted più attente non hanno potuto fare a meno di notare lo smalto impeccabile della cantante e imprenditrice beauty: un'elegante nuance burrosa, luminosa e neutra, in linea con il mood sofisticato del momento. Una manicure sobria, ma di grande impatto, destinata ad avere successo dopo la popolarità della manicure effetto glassa e delle tonalità cioccolato. Il post della Gomez è stato subito condiviso dal suo nail artist di fiducia, Tom Bachik, che si è congratulato con la coppia.

Come realizzare le Butter Nails

Con il loro mix di giallo e beige – sfoggiato, in passato, anche dall’influencer e imprenditrice Hailey Bieber – le Butter Nails sono l’ideale per chi cerca un look fresco e alla moda. Questa tonalità, oltretutto, si presta a molte interpretazioni: dalla french manicure inversa alle sfumature dégradé, offre infinite possibilità di personalizzazione per chi ama sperimentare. La realizzazione di questo look è semplice e alla portata di tutti. Si inizia limando e pulendo accuratamente le unghie. Per la base, si sceglie uno smalto nella caratteristica tonalità giallo burro e lo si applica con cura. Per un tocco extra luminoso, si può applicare una polvere perlata sopra lo smalto e lascia asciugare. Infine, si può personalizzare il look con dettagli come sticker a tema invernale, micro disegni o piccoli strass per un tocco giocoso e vivace.

Abbinamenti giusti

Le Butter nails si prestano a diverse combinazioni, per una French manicure alternativa, per i minimi particolari o anche per i colori dell’abbigliamento e degli accessori. Per esempio, se si amano i toni pastello, si può scegliere tra il lavanda, il menta, il rosa chiaro o il pesca, perfetti per creare un look romantico e delicato, ideale con abiti floreali o camicie bianche. Se si preferisce un effetto minimal, si può puntare su tonalità neutre come beige, nude o bianco latte, che si adattano sia a un outfit casual con jeans e blazer, sia a uno più elegante con un tailleur monocromatico. Per occasioni speciali come la serata di Capodanno, ma non solo, si può aggiungere un tocco di metallo con dettagli dorati o argentati sopra una base burrosa, perfetti da abbinare ad accessori metallici o abiti da sera. Infine, le unghie color burro, essendo neutre, sono ideali anche per creare contrasti vivaci con outfit dai colori audaci, come fucsia, verde smeraldo o blu elettrico, o per decorazioni minimal con linee sottili e micro-design.