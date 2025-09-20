Burton e Bellucci ai titoli di coda: "Rispetto e affetto". Ma è finita

"È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi": la notizia della fine della storia d’amore tra la diva italiana residente da tempo in Francia e il cineasta statunitense è arrivata ieri, con un inaspettato comunicato congiunto all’agenzia francese Afp in cui Burton, 67 anni e Bellucci, prossima ai 60 anni (li compie il 30 settembre) hanno divulgato la decisione di separarsi. Una relazione durata tre anni, dall’incontro fatale al Festival Lumière di Lione nell’ottobre 2022, all’annuncio ufficiale del fidanzamento nel febbraio 2023 alla collaborazione in Beetlejuice Beetlejuice del 2024, fino a ieri.

Con Tim, Monica aveva ritrovato un amore “superstar“ dopo il divorzio dall’attore Vincent Cassel: la coppia, che ha avuto due figlie (Deva, 18 anni, anche lei attrice e modella, e Léonie, 12 anni) si era sposata nel 1999 per lasciarsi nel 2013. Nell’ormai quarantennale carriera di Burton, Bellucci è altresì l’ultima grande figura femminile che ha, in qualche modo, influenzato e ispirato l’arte, e spesso anche la vita, del regista: da Lisa Marie a Jenna Ortega, protagonista dell’ultimo lavoro di Burton, la serie tv Mercoledì, passando per Helena Bonham Carter, Winona Ryder, Eva Green, compagne o muse o campagne/muse che hanno avuto un ruolo determinante nel plasmare l’originale estetica dark del cineasta.

Partiamo da Lisa Marie: se il primo nome che si incontra, in ordine cronologico, nella “bio sentimentale“ di Burton è quello di Lena Gieseke, pittrice e scultrice tedesca con cui il regista è stato sposato pochi anni, la prima vera musa è l’attrice e modella statunitense Lisa Marie, quasi un intero decennio nell’universo burtoniano. Lisa Marie – legata a Tim dal 1992 al 2001 – trova spazio in numerose pellicole di quel periodo interpretando, tra le altre, la donna aliena in Mars Attacks! (1996). Sotto un profilo puramente (così sembra) artistico e professionale, però, il primo volto femminile burtoniano è quello di Winona Ryder. È lei la protagonista sia del primo Beetlejuice (1988) sia di Edward mani di forbice (1990) insieme a Johnny Depp, all’epoca suo compagno anche nella realtà. Tra Winona e Burton scorrono stima e amicizia, tant’è che a lei il regista si affida anche anni dopo, nel 2012, per Frankenweenie dove Ryder presta la voce ad Elsa Van Helsing, e di nuovo in Beetlejuice Beetlejuice del 2024 dove ritorna nei panni di Lydia Deetz.

I primi due decenni del Duemila sono invece nel segno della britannica Helena Bonham Carter, con cui Tim Burton stringe un rapporto divenuto un’icona simbolica dei sodalizi personali e creativi del cinema contemporaneo. I due fanno coppia fissa fuori dal set dal 2001 al 2014, diventando genitori di due figli, Billy Ray (22 anni) e Nell (18), e per ben 7 film Burton lavora a fianco della compagna (ex di Kenneth Branagh) anche sul set: Il pianeta delle scimmie (2001), Big Fish (2003), La fabbrica di cioccolato (2005), La sposa cadavere (2005), Sweeney Todd (2007), Alice nel paese delle meraviglie (2010) e Dark Shadows (2012), trovando in lei l’interprete perfetta per incarnare il suo immaginario gotico, ironico, visionario e surreale.

Altra musa di Tim è Eva Green, che raccoglie lo scettro di musa dopo Helena come protagonista di Dark Shadows, Miss Peregrine (2016) e Dumbo (2019). Menzione speciale per Christina Ricci, la Katrina Van Tassel in Sleepy Hallow e celebre Mercoledì Addams dei film degli anni ’90, che Burton vuole con sé nella prima stagione del suo adattamento seriale per Netflix nei panni dell’antagonista della Mercoledì di Jenna Ortega, l’ultima attrice-musa del regista. È sempre Ortega, 23 anni, a vestire i panni di Astrid Deetz in Beetlejuice Beetlejuice, l’ultimo film diretto da Tim dove la villain, Delores, è interpretata da Monica Bellucci. E così, in un certo senso, si chiude un cerchio.