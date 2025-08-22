Buoni come il pane. Sotto la Madonnina per aiutare l’Africa

Il grande cuore di Milano torna all’ombra della Madonnina con l’evento di solidarietà ’Pane in Piazza 2025’ che prenderà il via domenica mattina, grazie alliniziativa dei Frati Cappuccini Missionari, della storica famiglia di panificatori meneghini Marinoni e in collaborazione con Assitol (Associazione Italiana dell’Industria Olearia).

Nella tensostruttura di 800 mq allestita in piazza del Duomo oltre 200 fornai saranno al lavoro fino a lunedì 1 settembre per preparare le golosità regionali dolci e salate per la raccolta fondi finalizzata a realizzare un panificio e una scuola di panificazione in Camerun. Nella nuova ’area eventi’, tutti i giorni dalle 18, incontri di riflessione e intrattenimento, per condividere la gioia del dono. Tanti i protagonisti della vita religiosa, laica dell’arte e dello spettacolo che interverranno: dall’Arcivescovo Mario Delpini, Ermes Ronchi, teologo e religioso dei Servi, a Fra Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia. Inoltre, figure internazionali significative su temi di stretta attualità legati alla pace: il parroco di Betlemme Fra Rami Asakrieh, il Vescovo maronita di Batroun, in Libano, Padre Mounir Khairallah e il direttore di ’Terra santa’, Giuseppe Caffulli.

Per una settimana, dalle 7.30 alle 23, centinaia dei migliori fornai d’Italia senza scopo di lucro prepareranno in diretta le specialità regionali dolci e salate da distribuire al pubblico con offerta. Inoltre, sarà presente anche un angolo gelateria. L’aperitivo sarà invece a cura del celebre pluripremiato barman Angelo Carpentieri da sempre ‘amico’ di Pane in Piazza.

Il ricavato delle passate iniziative (2018-2019) ha permesso di avviare un panificio in Etiopia, a Dire Dawa, con annessa scuola di panificazione e negozio, creando lavoro per i giovani e dando sostegno alle comunità locali che ospitano orfani, poveri e disabili. Il progetto 2025 è mirato alla realizzazione di un panificio, area vendita e di una scuola di panificazione anche in Camerun, a Bambui.

Roberto Canali