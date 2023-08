Buon Ferragosto 2023, le frasi da condividere per gli auguri

Il 15 agosto tutta l'Italia si ferma per festeggiare l’Assunzione della Vergine Maria in Cielo, il momento in cui la madre di Gesù Cristo fu resuscitata da Dio per passare alla vita eterna. La festività cade proprio a metà del mese più caldo dell’anno, quello in cui milioni di italiani si trovano sulle spiagge, in montagna, in riva al lago oppure nelle città d’arte italiane e straniere, per godersi un po’ di sano relax e di ferie. Una tradizione tutta italiana in questa occasione è dunque quella di organizzare una bella compagnia di parenti e/o amici e mettersi tutti insieme, intorno ad una tavolata, per festeggiare uno dei giorni più amati in assoluto dell’estate. Non tutti lo fanno, ma c’è anche chi decide, per l’occasione, di inviare auguri speciali a tutti i propri contatti. Vediamo insieme come farlo, sia con classe per i più religiosi, sia con un po’ di pepe in più.

Gli strumenti da usare per gli auguri di Ferragosto

Una piattaforma sicuramente adeguata per inviare auguri di buon Ferragosto ai propri contatti potrebbe essere Facebook, dove sarà quindi possibile scrivere un messaggio in bacheca che leggeranno tutti i nostri contatti (in questo caso cerchiamo sempre di fare attenzione a tag “eccessivi”). Nulla vieta di fare lo stesso anche con Twitter (ora “X”) dove si potrà scrivere un augurio che apparirà sulla nostra bacheca e sarà letto dai nostri follower sul feed. Su Instagram invece la soluzione migliore è fare un post sulle Instagram Stories, scegliendo uno sfondo adatto e un font adeguato: in questo caso il contenuto durerà solo 24 ore, quindi sarà la scelta giusta rispetto ad un post (dove, ad ogni modo, dovremmo trovare il modo di inserire anche un’immagine o un video a tema). Altre modalità classiche sono gli sms e i messaggi su WhatsApp, rispetto ai quali però è necessario rispettare un certo bon ton. Sempre meglio, infatti, evitare la creazione di gruppi ad hoc che potrebbero risultare fastidiosi per i nostri contatti, che si ritroverebbero così inondati di notifiche. Nulla vieta, evidentemente, di mandare un unico messaggio ad un gruppo già esistente (quello della famiglia, quello del lavoro, quello del calcetto etc) ma sarà sicuramente molto più apprezzato un messaggio personalizzato e inviato privatamente. L’importante è che il gesto sia fatto con il cuore e non risulti troppo forzato.

Quali frasi scrivere per augurare buon Ferragosto?

Abbiamo visto che le opzioni a nostra disposizione sono numerose e variano a seconda del tipo di persona a cui ci rivolgeremo e anche del mezzo che andremo ad utilizzare. Vediamo dunque insieme quali possono essere alcune frasi carine da inviare, dalle più semplici e banali passando alle più originali! Buon Ferragosto! Goditi la giornata! Buon Ferragosto a te e a tutta la tua famiglia! Oggi grigliata? Immagino di si! Godetevi il Ferragosto a presto! So che senza di me non sarà la stessa grigliata, ma ti auguro comunque un buon Ferragosto! Quanto sono stato bravo/a che non ti ho chiesto cosa facevi a Ferragosto? Tanti auguri! Ma a Ferragosto si fanno gli auguri oppure no? Nel dubbio te li faccio ugualmente, a te e famiglia! Quando oggi metterai in tavola la grigliata di Ferragosto pensa ai miei auguri! Goditi questo Ferragosto e mi raccomando oggi niente dieta! Oggi dagli auguri di Ferragosto non ti salva nessuno! Non ti ho chiesto cosa facevi a Ferragosto ma ti faccio lo stesso gli auguri! Ti auguro davvero il miglior Ferragosto possibile, pieno di gioia, compagnia, e soprattutto cibo! Avete già iniziato a grigliare? Buon Ferragosto a tutti! Questo Ferragosto non siamo insieme, ma per il prossimo non mi scappi! Auguri! Buon Ferragosto ma soprattutto buona grigliata! GNAM! Ciao buon Ferragosto! Quest’anno come festeggi? Un saluto, speriamo di vederci presto! Mi hanno detto che anche quest’anno festeggi Ferragosto mangiando in compagnia! Beato te io sono a dieta! Auguri! Un caro augurio di Buon Ferragosto a te e a tutta la tua famiglia! Ce l’hai pronta la brace? Buon Ferragosto! Buon Ferragosto e mi raccomando non mangiare troppo! Non so se festeggi ferragosto ma ti faccio lo stesso gli auguri! Ciao caro/a, spero tutto bene! Colgo l’occasione per augurarti buon Ferragosto! Peccato che oggi non siamo insieme alla grigliata, recuperiamo il prossimo anno, che dici? Intanto buon Ferragosto! Birretta, carne, sole e sei in pole position! Buon Ferragosto!