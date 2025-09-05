Buon compleanno Pimpa!. Mezzo secolo di simpatia

Con i suoi pois rossi, i suoi occhioni e la sua curiosità, la Pimpa è uno dei personaggi più amati dai bambini, e non solo. E non si direbbe che abbia già compiuto 50 anni. Era infatti il 13 luglio 1975 quando sul Corriere dei Piccoli comparve la prima storia della simpatica cagnolina disegnata da Altan, "e da allora Pimpa ha già abbracciato quasi quattro generazioni: i genitori la ‘trasmettono’ e la fanno conoscere ai figli", fa notare Maria Teresa Panini della Franco Panini editore che ne pubblica il magazine e i libri.

Allora, possiamo davvero dire “Buon compleanno Pimpa!“, come è il titolo della mostra celebrativa che verrà inaugurata domattina alle 11 alla sala Arcobaleno di via Amendola a Medolla, nella Bassa modenese, per iniziativa congiunta del Comune e della casa editrice. Sarà un viaggio nel colorato mondo di Pimpa, del suo amico e ‘papà’ Armando e di tutti i loro amici.

Una parte dell’esposizione sarà dedicata anche agli adulti che potranno tornare alla loro infanzia grazie a un’insolita linea del tempo dedicata all’intrattenimento per ragazzi dagli anni ‘70 a oggi. E ci sarà anche una sezione ’Pimpa Off’ che ripercorrerà l’evoluzione del personaggio come icona della Gen Z. Pimpa parla la lingua dell’infanzia ed esprime la sua meraviglia anche di fronte alle piccole cose della quotidianità, quello stupore che noi adulti abbiamo perduto. "Oggi si discute tanto di accessibilità e di inclusione: la Pimpa esprimeva questi valori già molti anni fa", fa notare Maria Teresa Panini: quello della Pimpa è un linguaggio di pace, di gioia, di educazione, un vero contributo a un mondo migliore.

La mostra (a cura di Franco Panini editore con Hamelin associazione culturale, Anna Ferri, Francesca Tullio-Altan e Quipos) sarà aperta fino al 28 settembre, con ingresso gratuito, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19 e durante la settimana su prenotazione per gruppi e scolaresche. Info, 0535.53811 o [email protected]

Stefano Marchetti