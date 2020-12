Buon anno! La prima buona notizia del 2021 è che il 2020 è finalmente terminato. Una notte di San Silvestro atipica, sicuramente, ma che ha l'indiscutibile merito di far voltare pagina. La pandemia di Coronavirus può impattare in modo molto pesante, sulle nostre vite, ma non può impedire l'arrivo del nuovo anno, che per tradizione porta con sé alcune usanze: mangiare un piatto di lenticchie per propiziare fortuna economica, baciarsi sotto il vischio per giurare amore eterno e scrivere biglietti di auguri da inviare ad amici e parenti, via social, app, mail o attraverso un bigliettino scritto a mano. Qui di seguito abbiamo raccolto alcune frasi famose da utilizzare così come sono oppure come spunto per una composizione originale.

Ogni giorno per me è l'inizio di un nuovo anno, e io cerco di propiziarmelo con buoni pensieri che liberano l'animo dalle meschinità.

(Lucio Anneo Seneca - Filosofo, drammaturgo e poeta)

Salutiamo insieme questo nuovo anno che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore.

(Victor Hugo - Scrittore)



Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno.

(Antonio Gramsci - Politico)



L'obiettivo del nuovo anno non dovrebbe essere quello di avere un nuovo anno. Piuttosto, dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e nuovi occhi.

(Gilbert Keith Chesterton - Scrittore e giornalista)



Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore.

(Benjamin Franklin - Politico)



Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti, si pensa ai nuovi sogni da realizzare, a riscoprire la forza e la fede, a gioire dei piaceri semplici e attrezzarsi per tutte le nuove sfide.

(Stephen Littleword - Scrittore)



Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni.

(Abraham Lincoln - Politico)



Quella vita ch'è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll'anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?

(Giacomo Leopardi - Poeta)



Mi auguro soltanto di mantenere quello che ho, al nuovo anno non ho da chiedere niente di più.

(Friedrich Hebbel - Poeta e drammaturgo)



Per l'anno nuovo. […] Voglio imparare sempre di più a vedere il necessario nelle cose come fosse quel che v'è di bello in loro: cosi sarò uno di quelli che rendono belle le cose. Amor fati: sia questo d'ora innanzi il mio amore! Non voglio muover guerra contro il brutto. Non voglio accusare, non voglio neppure accusare gli accusatori. Guardare altrove sia la mia unica negazione! E, insomma: quando che sia, voglio soltanto essere, d'ora in poi, uno che dice sì!

(Friedrich Nietzsche - Filosofo)



La vita è così breve che non c'è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C'è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante.

(Mark Twain - Scrittore)

