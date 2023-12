Il Buccal Massage, come si fa il massaggio viso con effetto lifting immediato

Da qualche tempo, tra le celebrities, oltre a oli, sieri e creme, va di moda il Buccal Massage. Si tratta di un massaggio in cui operatori estetici specializzati vanno a scolpire zigomi e altri lineamenti dei clienti lavorando, con le dita e le mani, sui muscoli del viso della persona, soprattutto all’esterno e all’interno della bocca. Il tutto è possibile, dunque, in modo completamente naturale, senza ricorrere né a botox né a lifting. L'obiettivo è rimodellare e tonificare i muscoli facciali e drenare i liquidi, dando maggiore vigore e freschezza ai tessuti cutanei. Sono molte le star che amano questo tipo di trattamento naturale, per esempio Jennifer Lopez, Kristen Bell, Meghan Markle, Kate Moss e Marc Jacobs, come riportano alcuni tabloid britannici.

Step principali

Il Buccal Massage si chiama così dal nome delle piccole zone di grasso naturalmente presenti ai lati del viso, dette buccal fat. Sono zone che possono essere sfinate e modellate attraverso una manipolazione specifica. In questo tipo di massaggio, dunque, si va a lavorare sia sui tessuti sia sul grasso sottostante, con focus su due aree specifiche: zigomi e linea mascellare. Il risultato finale è un viso che appare sgonfio e ridefinito. Il procedimento inizia con il riscaldamento dei muscoli facciali dall'esterno, con sfioramenti e piccole sollecitazioni, e poi si passa a lavorare l'interno della cavità orale. Attraverso movimenti circolari, il massaggio scioglie le tensioni accumulate, ad esempio, a causa dell’abitudine di digrignare i denti di notte o serrarli in altri momenti. Se si soffre di bruxismo o si è molto tesi, senza nemmeno rendersene conto si può arrivare a stressare la parte sottostante degli zigomi e la mascella. I passaggi iniziali del Buccal Massage si concentrano sulla prima metà superiore del viso e aiutano a drenare i tessuti, facendo espellere le tossine accumulate, il che contribuisce a distendere le rughe e a rendere la pelle più luminosa. Dopo gli zigomi, si prosegue con la zona labiale, massaggiando e pizzicando l'area tra le labbra e le gengive per sciogliere tensioni, tonificare e rivitalizzare. Successivamente, si passa alla zona oculare, seguendo la forma e le caratteristiche del viso e le pieghe della pelle, manipolando l'interno della bocca per riposizionare e scolpire manualmente le zone di grasso sottocutaneo, ma percepibile al tatto. Quando gli operatori lavorano simultaneamente sia sulla parte interna che sulla parte esterna di zigomi e bocca, dovrebbero usare guanti in nitrile, materiale sintetico privo di lattice, che offre una barriera protettiva efficace contro contaminanti, agenti chimici e potenziali patogeni.

Ginnastica facciale a casa

Il Buccal Massage, noto anche come massaggio intra-orale, si conclude con tre specifici movimenti manuali, tipici dello yoga facciale, mirati a eliminare le rughe sulle labbra, sollevare le palpebre per evidenziare lo sguardo e distendere il viso. Gli appuntamenti con la figura professionale specializzata nel trattamento dovrebbero essere almeno due volte a settimana per i primi due-tre mesi, abbinandoli a esercizi di ginnastica facciale da fare regolarmente a casa propria. Ogni seduta dura in media 60 minuti. Gli esperti sottolineano che la durata dell'effetto del trattamento è variabile. La costanza – come in tante altre situazioni – è senza dubbio fondamentale per garantire il risultato. Per quel che riguarda l’allenamento e il mantenimento casalingo, soprattutto per casi come il bruxismo – in cui il Buccal Massage può essere utile anche per contribuire a riallineare correttamente le arcate dentali – sarebbe opportuno eseguire il trattamento lentamente, con calma e delicatezza, massaggiando l'interno della bocca con il pollice, mentre le altre dita lavorano sulle guance e gli zigomi all'esterno.