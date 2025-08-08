Brut Grande Réserve per la cena benefica della Fondazione. Andrea Bocelli

Rinnovata anche per il 2025 la collaborazione benefica tra Comte de Montaigne e Andrea Bocelli Foundation. Lo Champagne è infatti stato partner della cena esclusiva organizzata da Veronica e Andrea Bocelli al Bagno Alpe Mare di Forte dei Marmi. La serata è stata inserita nel contesto degli eventi benefici estivi tra cui il concerto di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio di Lajatico, alla presenza di ospiti italiani e internazionali come Clara e Plácido Domingo e che si è conclusa con la consueta Charity Auction.

Durante la cena, gli ospiti hanno potuto degustare una delle icone di Comte de Montaigne: il Brut Grande Réserve, Champagne di raffinata eleganza che si distingue per il blend prestigioso composto per il 70% da Pinot Noir e per il 30% da Chardonnay. La sua vinificazione prevede una doppia fermentazione del mosto a temperatura controllata e una successiva fermentazione in bottiglia. L’invecchiamento sui lieviti supera ampiamente quello richiesto dal disciplinare di 15 mesi, garantendo così una straordinaria complessità e profondità aromatica.

La collaborazione si fonda sulla profonda amicizia e sulla reciproca stima tra Andrea Bocelli e Stéphane Revol, Owner e Ceo di Comte de Montaigne. "Da anni – ha detto Revol (in foto con Turchese Baracchi e Veronica Berti Bocelli) – siamo partner di questo evento che sostiene i progetti della fondazione del caro amico Andrea. Per noi rappresenta un onore e un piacere accompagnare con le nostre bollicine un’iniziativa che mette al centro emozioni autentiche e generosità".