Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
BotulinoTrump PutinOccupazione GazaIncendio FranciaChatgpt 5
Acquista il giornale
MagazineBrut Grande Réserve per la cena benefica della Fondazione. Andrea Bocelli
8 ago 2025
REDAZIONE MAGAZINE
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Magazine
  3. Brut Grande Réserve per la cena benefica della Fondazione. Andrea Bocelli

Brut Grande Réserve per la cena benefica della Fondazione. Andrea Bocelli

Rinnovata anche per il 2025 la collaborazione benefica tra Comte de Montaigne e Andrea Bocelli Foundation. Lo Champagne è infatti...

Rinnovata anche per il 2025 la collaborazione benefica tra Comte de Montaigne e Andrea Bocelli Foundation. Lo Champagne è infatti...

Rinnovata anche per il 2025 la collaborazione benefica tra Comte de Montaigne e Andrea Bocelli Foundation. Lo Champagne è infatti...

Rinnovata anche per il 2025 la collaborazione benefica tra Comte de Montaigne e Andrea Bocelli Foundation. Lo Champagne è infatti stato partner della cena esclusiva organizzata da Veronica e Andrea Bocelli al Bagno Alpe Mare di Forte dei Marmi. La serata è stata inserita nel contesto degli eventi benefici estivi tra cui il concerto di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio di Lajatico, alla presenza di ospiti italiani e internazionali come Clara e Plácido Domingo e che si è conclusa con la consueta Charity Auction.

Durante la cena, gli ospiti hanno potuto degustare una delle icone di Comte de Montaigne: il Brut Grande Réserve, Champagne di raffinata eleganza che si distingue per il blend prestigioso composto per il 70% da Pinot Noir e per il 30% da Chardonnay. La sua vinificazione prevede una doppia fermentazione del mosto a temperatura controllata e una successiva fermentazione in bottiglia. L’invecchiamento sui lieviti supera ampiamente quello richiesto dal disciplinare di 15 mesi, garantendo così una straordinaria complessità e profondità aromatica.

La collaborazione si fonda sulla profonda amicizia e sulla reciproca stima tra Andrea Bocelli e Stéphane Revol, Owner e Ceo di Comte de Montaigne. "Da anni – ha detto Revol (in foto con Turchese Baracchi e Veronica Berti Bocelli) – siamo partner di questo evento che sostiene i progetti della fondazione del caro amico Andrea. Per noi rappresenta un onore e un piacere accompagnare con le nostre bollicine un’iniziativa che mette al centro emozioni autentiche e generosità".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata