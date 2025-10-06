Bruno Bassano: “Salviamo gli stambecchi. E no alle vette luna park”

Roma, 6 ottobre 2025 – Con una laurea in veterinaria pensava di curare i gattini in studio. Invece ha trascorso 40 anni in un laboratorio di ghiacciai, foreste di larice e abete rosso. A salvare gli stambecchi. A sfidare il cambiamento climatico e il luna park del turismo di massa. Bruno Bassano, ricercatore e direttore del Parco Naturale del Gran Paradiso per un tempo sufficiente a verificare che il pianeta si trova in uno stato di inquietudine, dal primo settembre è in pensione. Nessun rimpianto, solo ricordi luminosi di quelle cime incastrate fra il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Il più abbagliante, dottore?

"L’emozione ogni volta che si restituisce un animale al suo ambiente. Fa due salti, si allontana, ti guarda. In quello sguardo ci sono tutte le cose non dette che rimangono nel cuore".

Anche i gattini però avrebbero dato qualche soddisfazione.

"Non a me. Curarli voleva dire curare i loro proprietari. Il 15 giugno 1982, subito dopo la laurea, ho incontrato nel cortile dell’università Vittorio Peracino, allora veterinario del parco. Mi ha presentato da lontano la fauna selvatica. È stata un’illuminazione".

La sua carriera assomiglia alla leggenda di Salaxo, l’uomo folgorato dalla montagna che non vuole più scendere. Il re degli Stambecchi gli propone un patto: può rimanere solo se custodirà con amore quelle valli.

"È la mia storia ma anche quella di tutti i veterinari che scelgono di occuparsi della salute degli animali senza fare iniezioni e interventi diretti. Sulla mia strada c’erano gli stambecchi. E la situazione critica in cui si trovano conferma due cose: l’uomo non è messo tanto meglio e chi nega i danni del cambiamento climatico farebbe meglio a tacere".

Hanno caldo anche loro?

"Sulle Alpi l’inverno si è ristretto, c’è sempre meno neve e lo stambecco soffre perché viene sottratto alla selezione naturale. La neve nasconde il cibo ma se i prati sono sgombri l’animale mangia anche d’inverno. Così ingrassa, diventa sempre più vecchio e pesante, si riproduce poco. Abbiamo messo delle bilance cosparse di sale. Loro ci salgono a leccare e noi scopriamo che sono obesi. E i capretti nascono talmente deboli che non arrivano all’estate. Capisce l’analogia? È quello che sta capitando a noi, sempre più anziani e in decrescita verticale, sovrappeso, sfiancati dall’afa. Basta osservare la natura, le risposte sono tutte lì".

Dove legge le tracce dell’equilibrio perduto?

"Oggi troviamo i cervi dove una volta stavano gli stambecchi, i ghiacciai sono scomparsi, insetti e uccelli si spostano di anno in anno sempre più in alto. Questa dinamica non può andare avanti all’infinito, in cima ci sono solo pietre. E per un buon numero di specie, dalla lepre bianca alla pernice bianca all’ermellino, l’estinzione".

Anche l’uomo scappa dalle città. Sa quanti stanno pensando di trasferirsi in montagna?

"Ragionavo qualche giorno fa con un gruppo di sindaci su quanto possano diventare interessanti tanti villaggi alpini abbandonati quando la vita in pianura sarà insostenibile. Il problema potrebbe riguardare le risorse idriche: le nostre montagne stanno diventando come quelle africane, a 2500 metri c’è la steppa. Ma scusi se torno agli stambecchi. Scapperanno sopra i 3mila per scendere a cercare cibo solo di notte. Sopra i dieci gradi smettono di mangiare perché sono sprovvisti di un sistema di termoregolazione, con l’evoluzione hanno perso le ghiandole sudoripare".

Bel paradosso: obesi che rischiano di morire di fame. Troppe somiglianze con gli umani boccheggianti.

"Siamo tutti connessi in una rete sottilissima e complessa. Se togliamo un nodo della rete creiamo una voragine. La sopravvivenza di un camoscio o di un gipeto è anche la nostra".

E il turismo di massa bene non fa.

"Io mi oppongo alle vette luna park ma capisco che l’uomo è un animale sociale e se vede il deserto scappa. Però bisogna andare in montagna con un minimo di preparazione e di attrezzatura. Non è una spiaggia e nemmeno una palestra, chi corre in calzoncini e scarpette 2500 metri qualche guaio devo metterlo in conto".

Ma in pianura fa troppo caldo per allenarsi, lo ha detto lei.

"Non sono contro lo sport, vado anche io per boschi. Ai parchi fa male l’inconsapevolezza, la gente che segue sentieri senza rendersi conto di dove si trova. La montagna è andare piano o magari andare forte e poi fermarsi per afferrare uno dei nodi della famosa rete che ci lega".

Una cartolina da non conservare di questi 40 anni?

"È di pochi giorni fa. Abbiamo dovuto salvare il cane di un turista, un blogger che si era arrampicato con la povera creatura sopra Ceresole per fare foto su una roccia a strapiombo. La bestiola si è sfracellata, il soccorso alpino ha passato due giorni di pena in elicottero. Le premesse di un declino spaventoso ci sono tutte".