Bruce Willis, la moglie rivela: “In ottima salute fisica, ma il suo cervello sta cedendo”

27 ago 2025
Le condizioni dell’attore, affetto da demenza frontotemporale, continuano a peggiorare. Come sta oggi

Bruce Willis continua la sua disperata battaglia contro la demenza frontotemporale, la malattia neurodegenerativa che gli è stata diagnosticata nel 2023, un anno dopo il ritiro dalle scene dovuto all’afasia. Oggi, a 70 anni, l’attore simbolo della saga ‘Die Hard’ e di tanti altri successi sta affrontando un declino cognitivo sempre più evidente, come ha raccontato la moglie Emma Heming Willis in un’anteprima dello speciale televisivo ‘Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey’. Ecco cosa ha detto.

La moglie: “Bruce è in ottima salute fisica, ma...”

“Bruce è ancora molto mobile, è in ottima salute fisica. È solo il suo cervello che lo sta tradendo”, ha spiegato la 47enne, che da tempo si prende cura dell’attore insieme alle figlie e all’ex moglie Demi Moore. La malattia ha colpito soprattutto le capacità comunicative: “Il linguaggio sta andando via, ma abbiamo imparato ad adattarci. Con lui parliamo in un modo diverso”. Nonostante le difficoltà, Emma racconta di momenti preziosi in cui l’anima di Bruce riaffiora: “La sua risata fragorosa, quel luccichio negli occhi o il suo sorriso scanzonato. In quegli istanti mi sembra di tornare indietro, prima della malattia. Sono attimi che spariscono in fretta, ma di cui sono grata”.

I primi segni della malattia neurodegenerativa

La modella ha ricordato come i primi segnali fossero comparsi già anni fa, quando l’attore, notoriamente socievole e affettuoso, aveva iniziato a chiudersi in sé stesso durante i raduni familiari: “Era diventato più silenzioso, distante, freddo. Non era lui, e questo mi spaventava”.

Il ‘viaggio inaspettato’ di Emma e Bruce

Emma Heming Willis ha trasformato la propria esperienza nel libro: ‘The Unexpected Journey’, in uscita nelle prossime settimane. Una testimonianza dolorosa ma anche intrisa di amore, che racconta il percorso di una famiglia costretta a reinventare la quotidianità di fronte a una malattia senza cura “Oggi vivo nel presente – conclude Emma –. È difficile, ma sono grata. Grata perché mio marito è ancora qui, con noi”.

