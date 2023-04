Bruce Willis e Demi Moore sono nonni. E’ nata Louetta, figlia di Rumer

Los Angeles, 26 aprile 2023 – Bruce Willis (68 anni) e Demi Moore (60 anni) sono diventati nonni: la loro figlia Rumer Willis, 34 anni, ora è mamma. Rumer martedì ha condiviso attraverso i social la notizia dell'arrivo nella grande famiglia allargata della figlia che è stata chiamata Louetta Isley Thomas Willis. Il padre della bambina è il partner di Rumer, il musicista Derek Richard Thomas. "Pure Magic", ha scritto la cantante e attrice - che ha mostrato il suo pancione fino alla scorsa settimana in nuove immagini - mentre condivideva su Instagram una prima foto della piccola con gli occhi chiusi. La bambina è nata il 18 aprile.

Via social la pioggia di commenti, a partire da quello di nonna Demi, "Puro amore per questo uccellino (e icona di cuoricino)" e da quello della seconda moglie di Bruce, Emma Heming che ha scritto: "Oh mio dio, la amiamo così tanto". La sorella di Rumer, Tallulah, ha commentato: "Ciao mio piccolo petalo. Ti amerò ogni momento di ogni giorno! Le tue stravaganti zie sono ossessionate da te". Tante poi le congratulazioni social di colleghi superstar. Melanie Griffith ha scritto: "È bellissima! Congratulazioni mamma! Benvenuta in questo mondo Louetta!"; Alyssa Milano: "È la bambina più carina di sempre"; Christie Brinkley: "Oh Rumer, sono così felice per te e per Louetta ..è nata in una grande e bellissima famiglia!" .

Rumer aveva già festeggiato a metà marzo a Los Angeles l'arrivo della piccola con un baby shower a cui avevano partecipato sia mamma Demi sia la seconda moglie di Bruce Willis Emma Heming, sia le sorelle di Rumer Tallulah, Scout, Evelyn e Mabel. Ovviamente assente dalla festa Bruce, malato poiché affetto – come ha reso noto la famiglia – da demenza frontotemporale (FTD). La malattia di Bruce, che comporta problemi di comportamento e linguaggio, era stata rivelata dai suoi cari (le mogli Demi ed Emma insieme) in una dichiarazione nei mesi scorsi: "Come famiglia, volevamo cogliere l'occasione per ringraziarvi tutti per l'amore e la compassione che avete riversato per Bruce negli ultimi 10 mesi. La vostra generosità di spirito è stata travolgente e ve ne siamo immensamente grati. Per vostra gentilezza, e poiché sappiamo che amate Bruce tanto quanto noi, volevamo aggiornarvi. Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia di Bruce nella primavera del 2022, le condizioni di Bruce sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale (nota come FTD). Sfortunatamente, le difficoltà di comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce deve affrontare. Anche se questo è doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara". E adesso, il sollievo di una nipotina.