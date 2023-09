Bruce Springsteen soffre di ulcera: cancellati tutti i concerti a settembre

di Monica Guerci – Roma, 7 settembre 2023 – Bruce Springsteen deve curarsi e rinvia tutti i suoi concerti di settembre negli Stati Uniti a causa di un'ulcera peptica. L’annuncio arriva dal suo account X (Twitter). Il Boss, 73anni, veterano del rock ha spiegato di avere il "cuore spezzato" per aver dovuto cancellare i suoi spettacoli, a cominciare da quello di stasera al JMA Wireless Dome di Syracuse.

L'annuncio del Boss

“Qui in E Street, abbiamo il cuore spezzato” il messaggio del rocker ai fan. “Ci scusiamo – aggiunge Springsteen sui social - con i nostri favolosi fan di Philly (Philadelphia, ndr) che ci siamo persi qualche settimana fa. Ci siamo divertiti moltissimo ai nostri spettacoli negli Stati Uniti - ha aggiunto - e non vediamo l'ora di vivere altri momenti fantastici. Torneremo presto, che Dio vi benedica tutti ". Springsteen è in tournée con la sua "E Street Band" dall'inizio dell'anno.

Il tour in Italia

The Boss aveva già cancellato a sorpresa, per non ben specificato problemi di salute, due concerti a Philadelphia il 16 e 18 agosto quando la malattia non era ancora stata definita. Col passare delle settimane il quadro è diventato più chiaro: “ulcera peptica”, la diagnosi dei medici che lo seguono. Si tratta di una lesione della mucosa dello stomaco che può provocare tra le altre cose bruciori, dolori addominali, perdita dell’appetito e di peso, nausea.

Nelle tappe italiane era andato tutto liscio: dopo l'alluvione in Emilia Romagna e la data di Ferrara che aveva suscitato polemiche, The Boss a luglio aveva portato il rock a Monza. Nonostante i tentennamenti sorti alla vigilia del concerto a causa dei violenti nubifragi che avevano colpito tutta la Lombardia, 70 mila fan avevano applaudito il rocker del Prato della Gerascia, all'interno dell'Autodromo Nazionale.

Le prossime date

Le nuove date dei concerti, inizialmente previsti tra il 7 e il 29 settembre tra New York e Washington, non sono ancora state rese note. Per ora la prossima data confermata del Bruce Springsteen & E Street Band 2023 è quella del 3 novembre alla Rogers Arena di Vancouver. La tournée dovrebbe proseguire poi tra Stati Uniti e Canada per concludersi il 12 dicembre a San Francisco.