Bruce malato, saltano due show

Bruce Springsteen, 73 anni, ha cancellato le due date del suo tour a Philadelphia programmate per il 16 e il 18 agosto. "A causa della malattia di Springsteen, i suoi concerti con la E Street Band al Citizens Bank Park di Philadelphia il 16 e 18 agosto sono stati posticipati. Stiamo lavorando per riprogrammare le date", è l’annuncio sul profilo Twitter del rocker. I prossimi concerti del Boss in programma sono quelli del 24 e 26 agosto a Foxborough, Massachusetts.

A marzo, tre concerti – ad Albany, Columbus e Uncasville – erano sono stati rimandati e riprogrammati a settembre, "a causa di malattia", senza ulteriori specificazioni. Ad aprile, Springsteen e la moglie Patti Scialfa avevano dovuto cancellare un’apparizione – lo spettacolo inaugurale dei premi American Music Honors nel New Jersey – poiché entrambi avevano il Covid. In altre date del tour, Springsteen ha dovuto rinunciare ad alcuni membri della band – Steve Van Zandt, Nils Lofgren, Soozie Tyrell e Jake Clemons – perché indisposti.