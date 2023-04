Brooke e Taylor, colpo di scena: da rivali a migliori amiche. A Beautiful scoppia la rivoluzione femminista

E dopo 36 anni, persino a "Beatiful" scoppia la rivoluzione femminista. Al centro delle cronache di questi giorni - stando alle anticipazioni che arrivano dagli Usa – c'è il "clamoroso" (per i fan della soap), cambio di passo tra le due eterne nemiche, Brooke e Taylor.

Sotterrata l'ascia di guerra, le due donne - complici l'età che avanza ma soprattutto lo spirito dei tempi che si nutre anche nello show business sempre più dei valori dell'inclusività – hanno finalmente scoperto il calore della "sorellanza", in una sorta di alleanza contro quel Ridge che per decenni le ha rese vittime delle sue continue indecisioni e che, per entrambe, a turno è stato amante, fidanzato, marito. Lasciando sbalorditi i fan della soap opera che in Usa va in onda dal 1987 e in Italia dal 1990 (prima su Raidue poi dal 5 aprile 1994 su Canale 5, più o meno da sempre all'ora di pranzo) Brooke Logan (Katherine Kelly Lang, 61 anni) e Taylor Hayes (Krista Allen, 52 anni) si sono finalmente rese conto dell'inutilità di farsi la guerra per un uomo e, contrariamente a quello che era un copione che si ripeteva sistematicamente, si sono reciprocamente giurate fedeltà dichiarandosi BFF (Best friends forever, migliori amiche per sempre). Alcune scene lasciano persino il dubbio che tra le due possa nascere una relazione d'amore. Una liberazione doverosa in termini di emancipazione delle donne (sul set) e che la produzione della soap ha per troppo tempo ignorato.

Trasmessa in circa 100 Paesi, seguita da circa 300 milioni di telespettatori ogni giorno, la soap è tra le più longeve ma negli ultimi tempi l'impianto di base, con personaggi femminili che nella stragrande maggioranza dei casi vivono in funzione di un uomo, ha iniziato a mostrare segni di "inadeguatezza" soprattutto rispetto alle istanze delle più giovani generazioni, che ne hanno sottolineato l'arretratezza sessista. Belle e ricche sia Brooke sia Taylor sono entrambe donne di successo, dal punto di vista della carriera ed economicamente, eppure per sentirsi realizzate non possono non avere un marito. Pur mantenendo uno stile di fondo che occhieggia ai valori repubblicani, nel corso degli anni Beautiful non ha mancato comunque di adeguarsi ai cambiamenti in atto nella società, inserendo ad esempio anche un personaggio transgender, Maya Avant (Karla Mosley), che alla fine dopo aver svelato il suo segreto si unisce in matrimonio con Rick Forrester (Jacob Young), ma il copione - sottolineano i critici - non è mai stato stravolto in favore del progresso al femminile, rimanendo quindi "conservatore", prediligendo il maschio simil "trumpiano" che sposta le donne come pedine.

Ora però è tempo di colpi di scena. In quella che è un'altra rivoluzione, anche Ridge Forrester (Thorsten Kaye, 57 anni) e Bill Spencer (Don Diamont, 60 anni) concederanno una tregua alla loro rivalità: per una volta, quindi, non si contenderanno la stessa donna, ma si batteranno in nome delle loro famiglie allargate. Aspettando la prossima puntata. E il prossimo presidente Usa.