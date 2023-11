Brooke Shields: “Ho avuto una grave crisi epilettica e mi sono svegliata in ospedale con Bradley Cooper che mi teneva la mano”

New York, 2 novembre 2023 – Essere ricoverata priva di conoscenza per una grave crisi epilettica e risvegliarsi con Bradley Cooper che ti tiene la mano. È quanto accaduto all'attrice Brooke Shields, che ha raccontato la storia in una lunga intervista a Glamour che l’ha incoronata ‘donna dell’anno’. L'episodio è avvenuto pochi giorni fa, mentre era alle prese con la preparazione del suo one woman show, 'Previously Owned by Brooke Shields'.

La star 58enne ha raccontato di essersi sentita dapprima strana e disorientata mentre aspetta un Uber per andare al ristorante, poi – una volta nel locale – all'improvviso tutto è diventato nero ed è finita con la testa contro il muro. "Mi è venuta la schiuma alla bocca", ha detto aggiungendo di essersi ritrovata su un'ambulanza attaccata all'ossigeno. Quando ha ripreso conoscenza, era in una stanza d'ospedale e, con sua grande sorpresa, aveva accanto Bradley Cooper che le teneva la mano. All'inizio ha pensato di essere morta poi il mistero della presenza dell'attore è stato spiegato. Tutto è partito da uno strano gioco di telefonate: il sommelier del ristorante dove si è sentita male ha cercato di rintracciare il marito Chris, ha risposto invece un assistente che ha chiamato un altro assistente e che a sua volta ha contattato Cooper che per caso si trovava in zona ed è salito con lei in ambulanza. “E poi è stato come se fossi entrata con Gesù”, ha commentato.

Shields è stata messa in un reparto di terapia intensiva. Dopo una serie di analisi, è risultato che la crisi è stata causata da una carenza di sodio probabilmente perché aveva bevuto troppa acqua. "Ho come inondato il mio corpo – ha spiegato l'attrice non nascondendo la sua preoccupazione per l'episodio –. Se non c'è abbastanza sodio nel sangue o nelle urine si può rischiare una crisi epilettica". Quindi ha chiarito: “Stavo bevendo troppa acqua perché mi sentivo disidratato perché cantavo più di quanto avessi mai cantato in vita mia e facevo uno spettacolo e un podcast”.

All’intervistatrice che le chiedeva quale fosse attualmente il suo stato di salute, visto che di recente aveva avuto una serie di infortuni e disavventure di questo tipo, Shields ha risposto: "Amo il cibo e amo l'alcol e amo la vita e voglio essere sana per il mio cuore. Non mi piace andare in palestra. Mi piace il Pilates. Ecco dove sono. E sono stanca di non sentirmi abbastanza magra, è noioso ed è una perdita di tempo".