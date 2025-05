Brodetto più buono d’Italia?. La scelta: tutti pronti al voto

di Davide EusebiSarà il pubblico, oltre alla giuria tecnica, a decidere il brodetto più buono d’Italia. Per partecipare alla gara nazionale, evento tra gli eventi del festival dedicato alle zuppe di pesce in programma a Fano dal 30 maggio al 2 giugno, ci si può già iscrivere (brodettofest.it). Uno spettacolo nello spettacolo, allestito nel palabrodetto dove le zuppe verranno servite e valutate. In questa edizione sono attesi più di cento ospiti per i cinquanta appuntamenti in programma tra cooking show, degustazioni guidate, uscite in barca, laboratori per bambini, momenti di divulgazione scientifica, attività a difesa dell’ambiente, talk show con grandi ospiti, mostre d’arte, concerti e spettacoli.

Tra le novità il Villaggio del Gusto, in collaborazione con il mondo delle marinerie italiane e con le tipicità del territorio, ospite 2025 il Ciuppin ligure. La BrodettoBoat riapre la cambusa e in tavola aperitivi e cene sotto le stelle. Il Palabrodetto accende i riflettori anche sulla cucina stellata con lo chef napoletano Roberto Di Pinto, nel firmamento Michelin con il ristorante Sine di Milano. Ai fornelli anche Monica Pannacci con il suo seguito da un milione di follower. Il Festival celebra, in un cooking show solidale dal titolo ‘In buone mani’, due esempi di eccellenza del territorio ospitando due cooperative sociali che si occupano di inserimento lavorativo di giovani con disabilità. La Cooperativa Giò con ‘OpenHouse’ e la Cooperativa Contatto con il progetto di inclusione sociale Ristorante Pizzeria ‘Angelo 2.0’. Il coordinamento del Palabrodetto è a cura dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani guidata da Antonio Bedini.

Dopo il successo dello scorso anno tornano lo ’Spazio Bro’, la cucina dei pescatori che porta sulle tavole il mare, ’Brodetto-Wine’ per celebrare i migliori vini del territorio tra incontri e degustazioni guidate, ’Brodetto&Kids’ una relazione fatta di scoperta e divertimento grazie al progetto promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pensato per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della biodiversità e della corretta e sana alimentazione. Sul grande palco centrale spettacoli live di Raphael Gualazzi, cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore acclamato a livello internazionale per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di diverse culture musicali. In arrivo anche Marina Rei, cantautrice, percussionista e batterista italiana.