Brizzi ricorda Benni: “L’ho capito grazie a te: vale la pena scrivere”

Bologna, 11 settembre 2025 – A quattordici anni, Stefano Benni era saldamente in testa alla mia personale graduatoria di narratori italiani non consigliati a scuola.

Figurarsi che sorpresa fu scoprire che mangiava letteralmente il nostro stesso ragù.

Fra le prelibatezze del Natale in famiglia spiccavano le lasagne di zia Mirian; per lavoro gestiva un ristorante, un tempio della cucina felsinea a due passi da Piazza Maggiore, e la mano della cuoca si sentiva tutta. Fu lei a rivelarmi che Benni era un habitué del suo locale; parve ovvio lasciare lì in deposito una copia de Il bar sotto il mare con la preghiera che lo autografasse.

Nello spazio di un paio di settimane mi venne restituita, mutata in reliquia grazie al frontespizio istoriato di sua mano: c’era il mio nome, c’era la sua firma, ma gran parte dello spazio era occupato da un disegno, un animale di fantasia con becco da tucano che avrebbe ben figurato in Stranalandia. In qualche modo, mi beavo, ho un rapporto diretto con il mio scrittore preferito. Mai avrei potuto immaginare che, di lì a un paio di stagioni, Stefano Benni mi sarebbe apparso in carne ed ossa, né fino a che punto il suo manifestarsi mi avrebbe fatto perdere il controllo.

Al sodo, le vacanze estive smorivano, la certezza che con una certa ragazza era tutto finito mi lasciava naufragare nella noia. Tanto per dire la joie de vivre che mi avvolgeva, brufoloso, sotto il portico di via Carbonesi. Poi, egli apparve, inconfondibile, in sella a una bicicletta; pedalava consapevole come nessuno, la nuvola della chioma al vento, abbronzatissimo e di bianco vestito come un profeta, o qualcuno di rientro dalle Eolie. All’epoca ero un giovinetto riservato, ma qualche demone bibliofilo si impadronì di me. “Stefano Benni!” mi trovai a gridare. “Stefano Benni!”, e ormai correvo come in sogno nella sua scia, leggero come non mi ero mai sentito ai Giochi della Gioventù. Volevo solo ringraziarlo, ma ormai la gratitudine si era tradotta in dynamis, falcate, watt; schivavo passanti e gli davo dietro, senza smettere di chiamarlo, e lui giustamente spingeva sui pedali, deciso a seminare il giovane ossesso.

Si arrestò, impietosito, sotto la facciata della chiesa di San Paolo; ero ormai al cospetto, ma non sapevo cosa dire. “Sono quello delle dediche al ristorante della Mirian” balbettai. “Suo nipote. Grazie per i disegni”. Sorrise benevolo, poi domandò se mi capitava spesso di inseguire la gente per strada; ormai aveva capito il mio imbarazzo. Presto sarebbe filato di nuovo verso la sua vita magica da autore, e io alla mia; dovevo sfruttare l’occasione o me ne sarei pentito. “Volevo dirle” osai esprimere l’emozione che sentivo “che lei è il più grande scrittore italiano”. Benni sorride al complimento, mi guarda in tralice e replica con una disinvoltura che non avrei più dimenticato: “Sei sicuro di non avermi scambiato per Aldo Busi?”.

Molti anni dopo questa storiella l’avrei raccontata allo stesso Benni nel retropalco di una premiazione, e ne avremmo sorriso insieme; quello che non ho mai trovato il coraggio di dirgli è che grazie a lui ho capito che gli scrittori esistono davvero; hanno le proprie vite come tutti, amano ciò che fanno e al solito lavorano parecchio sulle proprie cose. Forse, avrebbe finito per dirsi il giovane podista di via Carbonesi, vale la pena di provare a vivere in quella maniera.