Britti a Capannori. Sul palco di Siena la Bandabardò

Anche quest’anno torna lo storico concerto del 1 maggio a Capannori (Lucca): sul palco si alterneranno Mida, Eliza G, dunque Alex Britti. Il live di Britti sarà un’occasione speciale per celebrare il suo iconico album ’It.Pop’ che ha dato il via alla sua ultraventennale carriera.

A Siena sarà la Bandabardò ad aprire la stagione di Vivi Fortezza, il progetto di rivalorizzazione della Fortezza Medicea, con un concerto gratuito il primo maggio. Per la prima volta la manifestazione estiva senese partirà in occasione della Festa dei lavoratori. La rassegna di eventi vuole restituire un importante ruolo sociale a uno degli spazi più suggestivi della città. In occasione dell’apertura del 1 maggio, che culminerà col concerto gratuito in piazza della Libertà (ore 22) della Bandabardò, storico gruppo di combat rock fresco di collaborazione con Carmen Consoli, e il djset di Niki Ulivieri, alle 11 sarà inaugurato anche lo street food festival Siena Mangiami. In apertura della Bandabardò, ci sarà il live della promessa Moska Drunkard, che nel 2024 ha partecipato a Sanremo Giovani.

A Livorno la festa è alla Fortezza Nuova con concerti e dj set, tra gli ospiti il duo Coulòn-Azan degli Inti Illimani e Adriana Hamilton & Four for Africa Big Band. Un pomeriggio di musica, partecipazione e festa anche nel cuore di Città di Castello. Dalle 15.30 alle 20.30 in Largo Gildoni e Loggiato Bufalini si alterneranno sul palco Saele, Bonacrianza, Saltamartino, The Millers, Iluvia! x Aidos, Provvedi.

