Venerdì 15 novembre Amazon Prime Video pubblica in streaming 'Brittany non si ferma più', una commedia agrodolce che parla di perdere peso e dare una svolta alla propria vita: temi spesso trattati in modo rozzo, dal cinema recente, ma che in questo caso hanno portato a un film capace di conquistare il premio del pubblico al Sundance Film Festival 2019 e di ottenere recensioni più che positive.

'Brittany non si ferma più', tutto sul film

La trama racconta di una ventottenne newyorkese simpatica e socievole, che passa da una festa all'altra, inanella relazioni sbagliate e si barcamena in una sottoccupazione cronica. Un giorno va dal medico per farsi prescrivere dell'Adderall, un farmaco a base di sali di anfetamina che si utilizza per combattere la sindrome da deficit dell'attenzione: il dottore le consiglia invece di perdere peso. Inizialmente dubbiosa, la nostra eroina comincia a correre e successivamente decide di allenarsi per partecipare alla maratona di New York: questo le cambia la vita in meglio.



'Brittany non si ferma più' rappresenta l'esordio a regia e sceneggiatura per il trentaquattrenne statunitense Paul Downs Colaizzo, precedentemente misuratosi con il mondo del teatro, all'interno del quale si è guadagnato un nome in qualità di drammaturgo. Per scrivere il film Colaizzo si è ispirato alla storia vera della sua amica Brittany.



Nel cast spicca la protagonista Jillian Bell, classe 1984, vista per esempio nella serie TV 'Workaholics' e nei film 'Crazy Night', '22 Jump Street' e 'Vizio di forma'. Curiosità: la Bell ha realmente corso la maratona di New York nell'ambito delle riprese di 'Brittany non si ferma più': era la prima volta che una troupe non documentaristica registrava l'evento e così, quando l'attrice fingeva di non farcela più, molti corridori l'hanno aiutata e incoraggiata pensando che non stesse recitando. Lei non ha avuto il coraggio di dire loro la verità.



Il trailer doppiato in italiano

'Brittany non si ferma più': le recensioni e come vederlo

La critica ha recensito il film con toni positivi, assegnando una media voto di 72/100 (su metacritic). È piaciuto il fatto che 'Brittany non si ferma più' offre a Jilian Bell un ruolo finalmente all'altezza del suo talento d'attrice. Inoltre, molti hanno riconosciuto a Paul Downs Colaizzo di avere saputo infilare tutti i topoi di questo tipo di film, senza però farli suonare stereotipati o vuoti.



'Brittany non si ferma più' dura 103 minuti e sarà inserito nel catalogo streaming di Amazon Prime Video il 15 novembre. A partire da quella data gli abbonati potranno scegliere quando e come guardarlo.