Britney Spears, le rivelazioni scottanti nel memoir che fa tremare Hollywood

Roma, 31 ottobre 2023 – È uscito da poco negli Stati Uniti, e in contemporanea in Italia, per Longanesi, ‘The Woman In Me’, il memoir scottante di Britney Spears. In questa autobiografia la popstar riconosce ai suoi sostenitori e al movimento #FreeBritney il merito di averle restituito la libertà. Senza di loro, soprattutto inizialmente, Britney Spears sostiene che non ce l'avrebbe fatta. Il libro è dedicato ai due figli adolescenti della Spears – Jayden James e Sean Preston, avuti da Kevin Federline – nonché ai suoi fan.

Drammi

‘The Woman In Me’ punta a mettere in evidenza le imperfezioni del sistema delle celebrità e rivela i retroscena dei suoi più grandi successi in campo musicale, incoraggiando a riflettere in modo più consapevole sui meccanismi che da un lato portano su un palmo di mano le figure pubbliche e dall’altro le danneggiano. Accadeva già in passato e succede anche oggi. Un momento critico, nella vita professionale e personale di Britney, è stato segnato da un'intervista con Diane Sawyer, tenutasi nel 2003 nel suo appartamento, che lei considera un punto di rottura. Britney aveva sempre considerato la sua casa come un luogo sacro, ma si è sentita costretta a concedere l'intervista e alla fine ha pianto sul divano di fronte a tutto il paese. Britney si è sentita sfruttata, incalzata da domande difficili in rapida successione. “Sembrava che a nessuno importasse come mi sentissi”, ha commentato la star.

Custodia legale

L'apice del racconto è rappresentato dall'udienza in tribunale di giugno 2021, in cui Britney ha parlato a cuore aperto del dramma della custodia legale a cui suo padre Jamie l'aveva sottoposta nel 2008, con l'approvazione della magistratura, dopo una serie di crolli mentali pubblici. “La custodia è stata letale: ha schiacciato la mia anima”, racconta la Spears, definendo “traumatizzante” ciò che ha subito. Il 12 novembre 2021 il tribunale di Los Angeles ha revocato il provvedimento. La decisione del giudice Brenda Penny sarebbe stata influenzata anche dalla testimonianza appassionata della star.

Rivelazioni

Il memoir include diverse rivelazioni, tra cui il rimpianto di Britney per non aver accettato il ruolo in ‘Chicago’ nel 2002, per paura di uscire dalla sua zona di comfort, come ammette oggi. Pagine dolorose, anticipate dai media, sono quelle in cui la Spears parla della gravidanza a sorpresa quando aveva 19 anni e stava con Justin Timberlake. Ne è seguito un aborto, che lei avrebbe voluto evitare. Pare che Justin, poi, l’abbia lasciata via sms mentre lei era sul set del video ‘Overprotected’. Nel memoir, inoltre, Britney nega con forza di essere una 'sciupafamiglie': non aveva la più pallida idea che il futuro marito Kevin Federline aspettasse un bebé con Shar Jackson, all’inizio della loro relazione, nel 2004. Dopo la rottura con Justin Timberlake, Britney ha avuto un rapporto conflittuale con Colin Farrell sul set del film ‘S.W.A.T.’. Una storia che lei definisce “una zuffa di due settimane. Zuffa è l’unico termine che mi viene in mente”.

Un presente difficile

Il memoir non termina con un lieto fine. Britney afferma che le emicranie di cui soffre sono solo una parte dei danni fisici ed emotivi che le sono rimasti dopo la fine della custodia legale. Non crede che i suoi familiari comprendano quanto male le abbiano fatto. Anche la sua musica è stata danneggiata. Per il libro Britney avrebbe firmato un contratto di 15 milioni di dollari (più di 14 milioni di euro). La popstar, inoltre, ha ventilato l’ipotesi di un possibile volume 2, con nuove confessioni e sorprese. Con buona pace di Hollywood…

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui