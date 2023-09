Britney Spears fa un video con dei coltelli e arrivano le forze dell’ordine

Britney Spears balla con i coltelli e arrivano le forze dell'ordine. A riportare la notizia è la Cnn. Che racconta come la popstar sia stata segnalata alle autorità da un vicino di casa. "Alcuni sostengono che Britney stia esprimendo la sua libertà creativa, mentre altri potrebbero pensare che questo sia pericoloso e che ci sia un problema di salute mentale" ha spiegato il capitano della contea di Ventura, Dean Worthy.

La chiamata iniziale era indirizzata alla squadra di valutazione della salute mentale del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, che poi ha girato la chiamata all'ufficio dello sceriffo, ha precisato Worthy. Il sergente inviato sul posto "ha avuto diversi contatti con la signora Spears nel corso degli anni".

Trattandosi di un'abitazione privata, Britney Spears ha avuto la possibilità di non far entrare il sergente. Attraverso il citofono, un membro della squadra di sicurezza della Spears gli ha riferito di trovarsi con la cantante e che non c'era alcuna minaccia per la sua sicurezza. Ha aggiunto anche che la popstar non voleva che gli agenti entrassero nella proprietà. Dopodiché, anche l'avvocato della star ha contattato il sergente e "gli ha assicurato che la signora Spears non ha problemi né fisici né mentali".

In seguito alle rassicurazioni, il sergente ha lasciato la residenza. Dopo aver condiviso il video con i coltelli, la popstar ha aggiornato la caption su Instagram scrivendo: "Oggi ho iniziato a giocare in cucina con i coltelli. Non preoccupatevi, non sono veri coltelli. Halloween è vicino".

Così come si avvicina a grandi passi la data del 24 ottobre, ovvero quella dell’uscita di ‘The woman in me’, l’autobiografia con la quale Britney Spears promette di fare luce su alcuni dei momenti più bui della vita e della carriera degli ultimi anni della regina del pop.