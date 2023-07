Sorriso smagliante, i brillantini sui denti tornano di moda

Sono sempre di più gli italiani alla ricerca di un sorriso da star. Secondo alcuni dati dell’Accademia Italiana di Odontoiatria, Conservativa e Restaurativa (AIC), la cura dei denti è diventata quasi un obiettivo maniacale per molti connazionali. Circa 120 mila persone, nel nostro Paese, richiedono trattamenti professionali per abbellire il proprio sorriso, in un settore che cresce del 15% ogni anno, e muove un giro d’affari di 30 milioni di euro. Una somma che raggiunge il miliardo includendo le spese per dentifrici, collutori, gel e strisce sbiancanti.

In questo contesto vanno a inserirsi anche richieste, sempre più frequenti, di brillantini sui denti, per un sorriso scintillante, e altri accessori dentali detti grills, una moda tornata alla ribalta negli ultimi tempi. Si spazia da singoli diamanti applicati sugli incisivi a piccole composizioni realizzate con Swarovski. Questi dettagli vengono esibiti anche sui social dalle persone comuni così come dalle star che hanno contribuito al rilancio della tendenza. Ne sono un esempio la cantautrice spagnola Rosalía, Damiano David, frontman dei Maneskin, il rapper e discografo Drake e la top model Bella Hadid. Pratica antica Sono soprattutto i giovani che richiedono i brillantini sui denti. Ma il vezzo non è un mero appannaggio dei ragazzi della Generazione Z e dei Millennials. In realtà si tratta di una pratica molto antica, che risale alle civiltà mesoamericane come i Maya, ma anche ai popoli latini vissuti millenni fa e alla cultura nera. Anche allora, come oggi, è un modo per celebrare la diversità e rimarcare l'individualità di ciascuno. Metodo Ovviamente, se si è interessati all'applicazione dei brillantini sui denti occorre rivolgersi a un dentista esperto, serio e competente, che operi in un contesto di sicurezza e di igiene. Per garantire durata e tenuta del piccolo gioiello nel tempo, l'esperto utilizza un fluido adesivo che – in gergo tecnico – viene foto-polimerizzato con una lampada o un dispositivo luminoso apposito. È un metodo che consente di incollare le cosiddette tooth gems senza intaccare lo smalto dentale. Molto dipende dai materiali e dalle forme scelte e naturalmente dal proprio tipo di dentatura, ma generalmente i brillantini "reggono" almeno due mesi, fino a un massimo di un anno. Mantenimento Dopo l'applicazione di accessori ai denti sarebbe meglio non mangiare né bere almeno per tre quarti d'ora – un'ora, affinché la pasta adesiva possa indurirsi e il brillantino o altro si attacchino correttamente al dente. Ci vuole un arco di 24 ore affinché il tutto si solidifichi in maniera completa, quindi anche quando si può tornare ad alimentarsi sarebbe bene evitare all'inizio cibi croccanti. Per il resto, non sono richieste cure speciali se non l'igiene orale generale, meglio ancora se fatta con spazzolino elettrico e filo interdentale, e i controlli di routine con una pulizia professionale eseguita da un esperto.