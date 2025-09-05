Brillano migliaia di lanterne. A Firenze la tradizione è servita. C’è la festa della ’Rificolona’

A Firenze è tutto pronto per la festa della Rificolona, una delle più antiche e sentite tradizioni popolari, che vedrà la città brillare con migliaia di lanterne colorate dette ’rificolone’.

Affonda le sue radici nel Seicento, quando i contadini scendevano in città durante la notte illuminando il cammino con delle lanterne, per dare vita alla ‘fierucola’ dell’8 settembre, natività di Maria. Organizzata dalla Compagnia Fiorentina della Rificolona presieduta da Andrea Badò, la festa il 7 settembre prende il via col tradizionale corteo. I pellegrini, partiti nel pomeriggio dal santuario dell’Impruneta, raggiungeranno Firenze per unirsi al raduno cittadino delle 19 in piazza Santa Felicita.

Da lì, il corteo attraverserà il cuore della città – Ponte Vecchio, piazza della Signoria e piazza Duomo – per approdare in piazza Santissima Annunziata, che dalle 20.30 sarà animata da Veronica Bellandi Bulgari con giochi e intrattenimento per i più piccoli. Alle 21.30, dopo il saluto delle autorità, ci sarà la benedizione delle lanterne. Non manca la musica col concerto dei Tommaso Imperiali & Five Quarters, per la prima volta in Toscana con un repertorio che intreccia tradizione fiorentina, rock e canzone italiana. Alla rificolona più bella e artigianale il premio Graziano Grazzini.

La festa unisce fede, musica e tradizione, con la Basilica della Santissima Annunziata che resterà aperta fino al termine della serata. "La Rificolona è molto più di una festa popolare - spiega Andrea Badò - . È il segno vivo di una tradizione che unisce generazioni e illumina Firenze di bellezza e comunità. Siamo contenti anche quest’anno di rinnovare insieme un cammino di fede e di amicizia, che attraversa le strade del centro insieme ai pellegrini partiti dall’Impruneta. Vi aspettiamo con le vostre rificolone artigianali per festeggiare insieme. Ringraziamo Tommaso Imperiali & Five Quarters per aver aggiunto una data al loro tour, l’Istituto degli Innocenti per l’ospitalità, Radio Toscana partner ufficiale dell’evento, e ACF Fiorentina, che offrirà al vincitore del premio una maglia e un pallone autografati da Moise Kean".

