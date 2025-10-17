“Brigitte Bardot operata d’urgenza”: come sta l’attrice

Tolone, 17 ottobre 2025 - Apprensione per Brigitte Bardot. L’attrice, 91 anni, avrebbe subìto un delicato intervento chirurgico a causa di una grave malattia. In merito alle sue condizioni di salute vige il massimo riserbo, quello che per ora si sa è che Brigitte Bardot, una delle poche personalità al mondo ad essere riconosciuta già soltanto per le iniziali (BB, appunto), è ricoverata da circa tre settimane all'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel dipartimento del Var.

Lo riferisce l'agenzia di stampa France Presse, citando diversi media regionali tra cui Nice-Matin e La Dépêche du Midi. L'entourage dell'attrice non ha rilasciato comunicazioni ufficiali, ma la stampa locale parla di condizioni di salute considerate preoccupanti, anche se il decorso post-operatorio sembrerebbe procedere positivamente. Una possibile dimissione dall'ospedale sarebbe allo studio qualora il suo stato continuasse a migliorare.

Non è la prima volta in cui l’attrice è ricoverata in ospedale: era già successo a gennaio 2023, quando era stata ricoverata d’urgenza per un’insufficienza respiratoria. “Tutto bene, ho avuto un colpo di calore. Ora respiro meglio” aveva però dichiarato poco dopo la stessa Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot è stata per decenni una vera icona, una star del cinema mondiale. Salvo poi scegliere di ritirarsi. “Ho sempre voluto andarmene prima che qualcuno mi abbandonasse. Sentivo che il cinema stava andando a rotoli. Sentivo che non c’erano più belle storie, belle sceneggiature, buoni dialoghi, non c’erano più registi con una visione. È così che ho preso la decisione di smettere” ha dichiarato tempo fa durante un’intervista alla televisione francese Bfm,