Brigitte Bardot dimessa dopo un intervento chirurgico. “Sta riposando a casa”

Parigi, 17 ottobre 2025 - Milioni di fan possono tirare un sospiro di sollievo: Brigitte Bardot è stata dimessa ed è rientrata a casa. L'attrice francese, 91 anni, è stata ricoverata da circa tre settimane all'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel dipartimento del Var, dove ha subito un intervento chirurgico legato a una malattia grave, la cui natura non è stata precisata.

A dare la notizia è stata la segreteria dell'attrice stessa, ripresa dall'agenzia France Presse. Secondo le fonti Bardot si è sottoposta a "un lieve intervento chirurgico che si è svolto in modo particolarmente soddisfacente", anche se la stampa locale parla di una situazione grave. Ora sempre secondo gli informati, BB "si sta ora risposando a casa, non risponderà ad alcuna sollecitazione e ringrazia tutti affinché rispettino la sua intimità e tranquilità".

La segreteria fa anche sapere che Brigitte Bardot tiene a "ringraziare tutti coloro che si sono interessati al suo stato di salute" e intende "rassicurarli". L'attrice ha anche ringraziato l'equipe chirurgica e il personale che l'ha seguita durante la sua riabilitazione.

L'attrice, icona del cinema francese, dopo i successi del grande schermo dagli anni Settanta si è consacrata alla difesa degli animali. Bardot vive, senza telefono e computer, tra la sua bellissima villa La Madrague, a Saint-Tropez e una seconda casa nascosta nella macchia, La Garrigue, più rustica, con una cappella privata e circondata da mucche, maiali, cani, gatti, il suo asino e anche un pony, come ha svelato a BFMTV nel maggio scorso.