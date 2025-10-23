“Brigitte Bardot è morta”. Ma la diva 91enne sbugiarda la bufala su X: “Chi è quell’imbecille?”

Parigi, 23 ottobre 2025 – Ieri sera sulla piattaforma X è esplosa una notizia che ha rapidamente fatto il giro del mondo: “L’icona del cinema francese, Brigitte Bardot, è morta”. A lanciare la bufala un influencer, che è poi tornato sui suoi passi dopo la smentita della diretta interessata. Una storia clamorosa per circostanze, personaggio, dinamica.

La “morte annunciata” di Brigitte Bardot

Tutto ha inizio con un post (poi cancellato) dell’account dell’influencer Aniss Zitouni, noto su X come Aqababe, che sosteneva di avere “informazioni esclusive” sulla scomparsa dell’attrice. Nel messaggio si leggeva che Bardot avrebbe avuto una bara ordinata nel dipartimento dell’Ariège e che l’icona se ne fosse andata lasciando un segno eterno nei cuori dei francesi.

La 91-enne Bardot non ha lasciato correre. È intervenuta con un post sul suo account X:

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025

In italiano: “Non so chi sia l’imbecille che ha lanciato questa fake news sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e che non ho intenzione di ritirarmi”.

Le circostanze di salute

La smentita arriva in un momento già segnato da preoccupazioni per la salute dell’attrice. Nei giorni scorsi infatti la stampa francese ha riportato che Bardot era stata ricoverata in una clinica privata a Toulon per quasi tre settimane, in seguito a un intervento chirurgico per una “malattia grave”. Una volta dimessa si era rifugiata nella sua casa a Saint-Tropez.

La falsa notizia rischiava di generare una memoria distorta di un personaggio che ha fatto la storia dello spettacolo. La verità è che Brigitte Bardot è viva e vegeta: la bufala era infondata, la smentita netta.