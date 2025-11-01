Briga e Arianna Montefiori saranno genitori, la gioia sui social dopo la lunga attesa

Roma, 1 novembre 2025 – Avevano parlato in tv della gravidanza che non arrivava, perché altre coppie con le stesse difficoltà “non si sentissero sole”. Stavolta condividono la gioia di un nuovo arrivo. Mattia Bellegrandi (per tutti Briga) e Arianna Montefiori aspettano un bambino: lo annunciano sui social con una carrellata di scatti e video che svelano la pancia e raccontano la dolce scoperta: dall’attrice che si emoziona sul lettino mentre guarda il monitor, al battito del cuore del piccolo, fino all'ecografia appesa al collo del loro labrador, Baires.

"Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore – si legge nel post pubblicato dal cantante – . Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui". Firmato mamma, papà e pure Baires. Del sesso non si parla: il fatto che il messaggio social sia corredato di un cuore blu e uno rosa fa pensare che ancora la coppia non sappia se accoglierà un maschietto o una femminuccia o semplicemente che non voglia rivelarlo. La sensazione è che importi poco, soprattutto a chi ha faticato per realizzare il sogno di maternità e paternità. Briga e Arianna ne avevano parlato in tv cinque mesi fa.

"Probabilmente dovremo affrontare un percorso alternativo – aveva confessato Arianna Montefiori a Silvia Toffanin, raccontando della gravidanza tanto desiderata da entrambi, che non arrivava, e alludendo alla possibilità della fecondazione assistita –. E va bene così”.

"Vorrei che altre coppie che provassero questa cosa no si sentissero sole o in difetto”, diceva con la voce rotta dall’emozione. “Vedrai che accadrà, ne sono sicuro”, l’aveva rassicurata Briga. Ed è andata davvero così, è successo. Briga e Arianna saranno mamma e papà.

Il cantante lanciato da ‘Amici’, 36 anni, e l’attrice romana, 31 anni, volto noto della fiction ‘Che Dio ci aiuti’, sono sposati dal 2021. La loro storia era nata due anni prima grazie allo zampino di Diana del Bufalo, amica di entrambi. Sette anni dopo è arriva l’attesa cicogna.