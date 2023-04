“Bridgerton“: arriva il prequel della regina Carlotta

Se i fan di Bridgerton dovranno avere ancora un po’ di pazienza per godersi l’attesa terza stagione con protagonisti Penelope e Colin, è in arrivo dal 4 maggio su Netflix il prequel della serie dedicato alla giovinezza della Regina Carlotta (6 episodi). Interpretata in Bridgerton da Golda Rosheuvel, qui qui Carlotta avrà il giovane volto di India Amarteifio (foto), già vista in Sex Education. La storia sarà incentrata sul matrimonio di Carlotta – Sophia Charlotte di Mecklenburg-Strelitz, prima sovrana inglese di etnia mista, discendente di un ramo afroamericano della famiglia reale portoghese – con il re Giorgio III d’Inghilterra, e su come queste nozze abbiano rappresentato non solo una storia d’amore, ma anche un cambiamento sociale.