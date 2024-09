Bridgerton 4: Netflix annuncia la nuova stagione della serie di successo. Quando arriva in Italia

Il mondo del gossip dell'alta società londinese sta per tornare a far parlare di sé. Netflix ha ufficialmente annunciato l'arrivo della quarta stagione di Bridgerton, la serie in costume che ha conquistato il pubblico italiano e internazionale.

Il successo di Bridgerton in Italia

Fin dal suo debutto, Bridgerton ha catturato l'attenzione degli spettatori italiani con la sua miscela di romanticismo, intrighi e costumi sontuosi. Le prime tre stagioni hanno registrato ascolti record sulla piattaforma streaming, confermando l'appetito del pubblico per le storie d'amore ambientate nell'Inghilterra del XIX secolo.

Cosa sappiamo di Bridgerton 4

Il protagonista: Benedict Bridgerton

Contrariamente alle aspettative, il protagonista della quarta stagione sarà Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson. Netflix ha svelato questa notizia con un video annuncio sui social media, mettendo fine alle speculazioni che vedevano Francesca Bridgerton come possibile personaggio principale.

La trama

La nuova stagione si concentrerà sulla vita amorosa del secondogenito bohémien della famiglia Bridgerton. Benedict, nonostante la riluttanza iniziale a sistemarsi, incontrerà un'affascinante "Dama in Argento" durante un ballo in maschera organizzato da sua madre, dando inizio a una nuova avventura romantica.

Ispirazione letteraria

Bridgerton 4 si baserà sul terzo libro della saga di Julia Quinn, intitolato "La proposta di un gentiluomo". Questo rappresenta un ritorno all'ordine cronologico dei romanzi, dopo che la terza stagione aveva dato priorità alla storia di Penelope e Colin.

Una scena di 'Bridgerton' (Liam Daniel/Netflix)

Quando uscirà Bridgerton 4?

I fan dovranno attendere un po' prima di poter vedere i nuovi episodi. Si prevede che la quarta stagione di *Bridgerton* non sarà disponibile prima del 2026, a causa dei lunghi tempi di produzione e montaggio. La showrunner Jess Brownell ha spiegato che la scrittura è quasi completata, ma ci vorranno circa otto mesi per le riprese e ulteriore tempo per il montaggio e il doppiaggio in diverse lingue.

Aspettative e anticipazioni

La quarta stagione si preannuncia come uno dei lavori migliori della serie, con la produzione entusiasta del materiale che stanno creando. I fan possono aspettarsi un mix di romanticismo, dramma e colpi di scena, tipici dello stile di Bridgerton.