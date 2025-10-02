Brian Molko dei Placebo attacca gli Oasis: “Non erano grandi autori di canzoni”

Dopo queste parole, pensare ad un featuring o qualsiasi forma di collaborazione tra Oasis e Placebo sembra davvero impossibile. Perché Brian Molko, frontman della band britannica ha attaccato duramente i fratelli Gallagher. Ecco cosa ha detto.

Molko sugli Oasis: “Questa ossessione tutta britannica non mi interessava”

Molko è tornato a parlare della scena musicale in cui la sua band si impose a metà anni Novanta. E, senza mezzi termini, ammette di non essere mai stato conquistato dal gruppo simbolo del Britpop che è in tour per una storica reunion proprio in questi mesi: “Non ho mai pensato che gli Oasis fossero grandi songwriter. Questa ossessione tutta britannica non ci interessava minimamente”. Parole che arrivano in occasione dell’uscita di ‘This Search for Meaning’, il documentario diretto da Oscar Sansom che ripercorre tre decenni di carriera dei Placebo. Un film che mostra la parabola di un gruppo capace di distinguersi nel panorama musicale britannico proprio mentre il fenomeno Britpop era al suo apice.

Brian Molko, leader dei Placebo

Placebo e Oasis: una contrapposizione musicale e simbolica

Così, mentre il pubblico inglese si divideva tra Noel e Liam Gallagher, i Placebo si presentavano come degli ‘alieni’ con il loro stile androgino, provocatorio, lontano dall’immaginario della working class. Insomma, Molko e il cofondatore Stefan Olsdal incarnavano un’altra visione: estetica queer, suoni oscuri, testi intrisi di disagio e desiderio. “Non ci interessava inserirci in quella narrativa. Se sembravamo l’antitesi del Britpop è stato un effetto collaterale, non un obiettivo” ha aggiunto il cantante che però non risparmia giudizi netti sulla generazione che venerava canzoni che poi sono diventati a modo loro degli inni come ‘Wonderwall’ o ‘Don’t Look Back in Anger’.

Liam e Noel Gallagher degli Oasis nel 2009

"Noi eravamo altrove”

“Eravamo disinteressati a ciò che accadeva allora, e quella musica non ci parlava. Noi eravamo altrove”, sottolinea. Un ‘altrove’ intriso di provocazioni, sfida, teatralità. Il loro esordio, con il singolo Nancy Boy, arrivò nel gennaio 1997 come una scossa elettrica: un brano che smontava le certezze di genere e si imponeva in piena Top of the Pops. La contrapposizione con gli Oasis, dunque, è anche simbolica. Da una parte l’inno alla normalità da stadio, dall’altra l’estetica disturbante e fluida dei Placebo. D’altronde, il leader dei Placebo non è nuovo a uscite anche molto dure come quella di Torino. Non sorprende che rivendichi con orgoglio la volontà di stare sempre “fuori dal coro”, anche a costo di dividere il pubblico: “Se metà sala ci amava e l’altra metà ci odiava, significava che stavamo facendo la cosa giusta”.