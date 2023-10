Brian Eno, il ruggito di un “non musicista“

Lo studio di registrazione come strumento musicale, come materia organica, cangiante, che si trasforma e si stratifica nel corso del tempo, assumendo una sua personalità che permea e influenza, in un continuo dialogo creativo, chi lo utilizza. Per questo approccio da “non musicista“, come amava definirsi, e per molto altro, Brian Eno ha ricevuto ieri a Ca’ Giustinian a Venezia, il Leone d’Oro alla carriera, dalle mani del presidente della Biennale Roberto Cicutto e della direttrice del Settore musica, Lucia Ronchetti. Un riconoscimento che premia, come il produttore e compositore inglese ha tenuto a sottolineare, non tanto la sua genialità, come dicevano le motivazioni, ma il suo essere “sociale“, espressione di una scena, di un movimento, politico anche: "Non mi sento un maestro – ha detto – Non mi sento un genio. Nessuna idea viene da una persona sola e ogni idea ha radici complicatissime".

Eno ha ribadito più volte la sua fede socialista, che gli ha permesso di fare del suono un linguaggio che tutti, in maniera democratica, possono usare. Ha ricordato gli anni della formazione nelle scuole d’arte che, ha detto, in Inghilterra, molto più dei Conservatori, hanno contribuito a definire una modalità di ricerca sull’espressione artistica che tenesse conto delle innovazioni tecnologiche e le facesse diventare parte del processo di scrittura.

Proprio come i registratori, che lui ha iniziato giovanissimo a collezionare, perché, ha spiegato nella conversazione che ha tenuto dopo la cerimonia ufficiale, erano strumenti straordinari, ai quali si poteva avere accesso senza bisogno di conoscere la musica e con i quali, ha spiegato, "potevo prendere il tempo e farlo scorrere nella direzione che volevo". Una pratica che Eno ha mediato dalla cultura giamaicana, che negli anni ’60 fa irruzione in maniera tempestosa dall’ex colonia in Inghilterra, dei sound system con l’utilizzo degli echi e i riverberi, i dub, per trasformare una fonte sonora originale, estenderla, dilatarla, proiettarla in maniera fantascientifica, nello spazio profondo, aprendola a influenze differenti.

Quello dell’incontro tra "mondi lontanissimi", per usare una espressione cara a Franco Battiato, è il vero segno identitario dell’opera monumentale di Brian Eno che inizia nel 1970 con il glam rock dei Roxy Music insieme a Brian Ferry, passa per gli esperimenti della musica per ambienti, celebri le colonne sonore per le sale d’attesa degli aeroporti, dove il suono diventa elemento di architettura, sino a arrivare alla realizzazione di dischi come Remain in Light dei Talking Heads, 1980, lavoro sospeso tra la poetica della metropoli e le suggestioni della giungla.

Lavorando in studio con il gruppo di David Byrne, Eno mescola funky, rock, frammenti di voci di predicatori e di esorcisti, per immaginare il “manifesto“ del non musicista, e mettere il registratore definitivamente al centro dell’universo pop. Per raggiungere questi risultati, ha sottolineato in maniera decisa, la possibilità di accedere alle opportunità che una società basata sul welfare gli ha messo a disposizione, sono state essenziali. Il sostegno statale all’arte, le scuole e i mezzi di trasporto pubblici, i servizi sanitari a disposizione di tutti, la mobilità sociale, sono la base irrinunciabile di quella “scena“ che ha citato più volte e che genera un’arte, nella quale lui si riconosce, mai accomodante, che deve scuotere le nostre certezze, arricchire il nostro vocabolario, Un’arte, ha detto ancora, che riesce a instillare sempre il dubbio.

E questo, ha aggiunto, ha a che fare con la politica perché la democrazia è fatta da persone che non devono mai avere la certezza assoluta di essere nel giusto.

Sabato scorso, alla viglia della premiazione, il Teatro La Fenice ha ospitato la prima mondiale del suo spettacolo Ships, una commissione della Biennale, basato sul suo repertorio di canzoni, con l’accompagnamento della Baltic Sea Philarmonic, diretta Kristjan Järvi .