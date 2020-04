Brews Brothers, tutto sulla serie TV

Il trailer doppiato in italiano

Brews Brothers, come guardare la serie TV

© Riproduzione riservata

Un birrificio artigianale da mandare avanti, due fratelli casinisti, una manciata di collaboratori altrettanto casinisti e un grosso cane simpaticissimo che li guarda stranito: sono gli ingredienti di 'Brews Brothers', serie TV che si inserisce nel genere della commedia e che Netflix pubblica in streaming online venerdì 10 aprile. Ecco le informazioni base per capire cosa ci attende.La trama ruota attorno a un'impresa famigliare tutta particolare:si ritrovano a gestire un birrificio, con annesso pub. Più facile a dirsi che a farsi, perché, come dice la loro amica e collega, "gli opposti si completano a vicenda, ma voi insieme non la fate una persona normale". Riusciranno a cavarsela, oppure affonderanno miseramente?'Brews Brothers' è creata da Greg Schaffer, produttore e sceneggiatore che si è ritagliato un posto di tutto rispetto nel mondo della televisione statunitense lavorando a serie TV come 'Innamorati pazzi', 'That '70s Show', 'The Tracy Morgan Show', 'Rodney', 'Notes from the Underbelly' o 'Lab Rats'. Titoli che testimoniano l'ormai rodata capacità di gestire il genere della sit-comedy, anche quando, ed è il caso di 'Brews Brothers', si concede une argomenti difficili da maneggiare nel modo giusto, come ad esempio il sesso, le droghe e le sbronze.Neltroviamo fra gli altri: Alan Aisenberg ('Orange Is the New Black'), Mike Castle ('Clipped'), Marques Ray ('Dr. Ken') e l'esordiente Carmen Flood.La prima stagione di 'Brews Brothers' è composta da otto episodi, che il 10 aprile Netflix pubblica tutti insieme all'interno della propria piattaforma di contenuti in streaming: agli abbonati e alle abbonate la facoltà di decidere come e quando vederli, se uno alla volta oppure nel corso di una maratona ridanciana e scaccia ansia da Coronavirus.Leggi anche: